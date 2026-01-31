Çin'in Aralık Ticareti: 5,28 Trilyon Yuan - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin'in Aralık Ticareti: 5,28 Trilyon Yuan

31.01.2026 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Aralık ayında 5,28 trilyon yuanlık mal ve hizmet ticareti gerçekleştirdi, 853,3 milyar yuan fazlası var.

BEİJİNG, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin'in uluslararası mal ve hizmet ticareti aralık ayında yaklaşık 5,28 trilyon yuana (yaklaşık 758 milyar ABD doları) ulaştı.

Çin Devlet Kambiyo İdaresi'nin cuma günü açıkladığı verilerine göre mal ihracatının yaklaşık 2,66 trilyon yuanı, ithalatınınsa 1,81 trilyon yuanı aşmasıyla 853,3 milyar yuanlık bir mal ticareti fazlası ortaya çıktı.

Verilere göre hizmet ihracatı 354,1 milyar yuan, hizmet ithalatı ise 450,7 milyar yuana ulaştı. Böylelikle 96,6 milyar yuanlık bir açık oluştu.

ABD doları bazında ülkenin mal ve hizmet ihracatı aralıkta 427,6 milyar ABD doları, ithalatı ise 320,4 milyar dolar olarak gerçekleşti ve 107,2 milyar dolarlık bir fazla verdi.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Aralık, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Aralık Ticareti: 5,28 Trilyon Yuan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 çocuk babası yaşlı adam başından vurulmuş halde ölü bulundu 6 çocuk babası yaşlı adam başından vurulmuş halde ölü bulundu
Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım
Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi
ABD’den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu
Yaşlı kadın az kalsın tüm malını kaptıracaktı “Yavuz Başkomiser“ oyunu böyle bozuldu Yaşlı kadın az kalsın tüm malını kaptıracaktı! "Yavuz Başkomiser" oyunu böyle bozuldu

12:15
Görüntü Türkiye’nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
12:11
Rakam dudak uçuklatıyor İşte Fenerbahçe’nin borcu
Rakam dudak uçuklatıyor! İşte Fenerbahçe'nin borcu
11:46
Uludağ’da 40 tatilci telesiyejde mahsur kaldı
Uludağ'da 40 tatilci telesiyejde mahsur kaldı
11:18
Trafikteki uçan tekmelerin bedeli ağır oldu
Trafikteki uçan tekmelerin bedeli ağır oldu
10:40
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya’ya yöneltilen suçlamalar
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 12:48:26. #7.11#
SON DAKİKA: Çin'in Aralık Ticareti: 5,28 Trilyon Yuan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.