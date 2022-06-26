Çin'in Ay'a çarpan roketi, teleskopla görüntülendi! - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Ay'a çarpan roketi, teleskopla görüntülendi!

26.06.2022 11:53
Çin'in Ay'a çarpan roketi, teleskopla görüntülendi!

Bu yılın başlarında gündem olan Ay'a çarpan roket raporu, nihayet NASA tarafından fotoğraflandı ve görüntü kamuyla paylaşıldı.

Bu yılın başlarında SpaceX'in uydularından birinin, Ay'a düşüp krater açtığı haberini duymuştuk. Başlangıçta işin faturası SpaceX'e kesilecek gibi dursa da zamanla bu uydunun Çinlilere ait Long March C3 roketi olduğu raporlanmıştı. Uzay çöpleriyle ilgili endişelerin doğmasına neden olan Ay'a çarpan roket, NASA tarafından kamuyla paylaşıldı.

NASA'dan 10 kentilyon dolarlık asteroit için beklenmedik karar

Ay'a çarpan roket, NASA tarafından fotoğraflandı

NASA'nın yayınladığı görüntüde roketin Ay yüzeyine verdiği zarar açıkça görülüyor. Ay'ın varlığını tehdit eden bir hasar olmasa da gelecekte uzay çöplerinin ay yüzeyinde yeni kraterler açabileceği endişesi, paniğe neden oluyor. 2014 yılında uzaya gönderilip sonrasında roket sisteminden bir parçayı uzaya bırakan Long March 3C, bıraktığı parça ile yıllar sonra Ay'a çarpabilmişti.

Hertzsprung kraterinin yakınlarında oluşan hasarla ilgili fazla detay mevcut değil. Ancak bu yılın başında veriler daha bulanıktı ve uydu parçasının SpaceX'e ait olduğu sanılmıştı. Dolayısıyla böyle bir karenin kamuyla paylaşılması bile büyük bir olay.

Birkaç yıl öncesine kadar uzaya gönderilen roketlerin yakıt deposu, fırlatmadan sonra uydudan ayrılıyordu. Uzayda sonsuz bir gezintiye çıkan uydu parçaları bazen uzaydaki diğer cisimleri tehdit edebiliyordu. Ancak mühendisliğin getirdiği yeni yöntemlerle yakıt deposunun ayrılmasından vazgeçildi. Böylece hem uyduyu geliştirmek kolaylaştı, hem de Uluslararası Uzay İstasyonu gibi insan yapımı cisimler de daha güvenli hale geldi.

Çin'in Ay'a çarpan roketi, teleskopla görüntülendi!

Hala bu uydu parçasının Çin'e aitliğini sorgulayanlar olsa da netice çok değiişmiyor. Başta SpaceX'e ait olduğu sanılan uzay çöpü, her halükarda Ay'a ve diğer uzay cisimlerine tehdit unsuru oluyor. Gelecek yıllardaki uydu tasarımlarının, en az uzay çöpü yaratacak şekilde tasrlanması gerekiyor.

Siz ne düşünüyorsunuz?

YORUMLAR
500
Çin, Tarım Arazilerinin Yasal Korumasını Artıracak Çin, Tarım Arazilerinin Yasal Korumasını Artıracak NASA'dan 10 kentilyon dolarlık asteroit için beklenmedik karar NASA'dan 10 kentilyon dolarlık asteroit için beklenmedik karar
Kaynak: Shiftdelete

Çin Halk Cumhuriyeti, NASA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Ay'a çarpan roketi, teleskopla görüntülendi! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
20:41 Ordu'da midibüs kaza yaptı: Dekan hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı
20:38 Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açmasının ardından saldırıya uğradı
20:33 Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile sözleşme imzaladı! Transfer ücreti dudak uçuklattı
20:20 AFAD şiddetli yağışa karşı Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'taki vatandaşları uyardı
19:57 Mastürbasyon yaparken cinsel organına zincir sokan adam hastanelik oldu
19:52 Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Tirana'yı 4-0 mağlup ett
19:32 Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique hazırlık maçlarındaki performansıyla mest etti
19:08 Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gareth Bale, ABD ekibiyle 1 yıllık kontrat imzalayacak
18:54 Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Pençe-Kilit bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi
18:13 Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaşmaya varmak üzere! Golcü İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 11:59:24. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'in Ay'a çarpan roketi, teleskopla görüntülendi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement