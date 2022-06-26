Çin'in Ay'a çarpan roketi, teleskopla görüntülendi!

Bu yılın başlarında SpaceX'in uydularından birinin, Ay'a düşüp krater açtığı haberini duymuştuk. Başlangıçta işin faturası SpaceX'e kesilecek gibi dursa da zamanla bu uydunun Çinlilere ait Long March C3 roketi olduğu raporlanmıştı. Uzay çöpleriyle ilgili endişelerin doğmasına neden olan Ay'a çarpan roket, NASA tarafından kamuyla paylaşıldı.

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Ay'a çarpan roket, NASA tarafından fotoğraflandı

NASA'nın yayınladığı görüntüde roketin Ay yüzeyine verdiği zarar açıkça görülüyor. Ay'ın varlığını tehdit eden bir hasar olmasa da gelecekte uzay çöplerinin ay yüzeyinde yeni kraterler açabileceği endişesi, paniğe neden oluyor. 2014 yılında uzaya gönderilip sonrasında roket sisteminden bir parçayı uzaya bırakan Long March 3C, bıraktığı parça ile yıllar sonra Ay'a çarpabilmişti.

Hertzsprung kraterinin yakınlarında oluşan hasarla ilgili fazla detay mevcut değil. Ancak bu yılın başında veriler daha bulanıktı ve uydu parçasının SpaceX'e ait olduğu sanılmıştı. Dolayısıyla böyle bir karenin kamuyla paylaşılması bile büyük bir olay.

Birkaç yıl öncesine kadar uzaya gönderilen roketlerin yakıt deposu, fırlatmadan sonra uydudan ayrılıyordu. Uzayda sonsuz bir gezintiye çıkan uydu parçaları bazen uzaydaki diğer cisimleri tehdit edebiliyordu. Ancak mühendisliğin getirdiği yeni yöntemlerle yakıt deposunun ayrılmasından vazgeçildi. Böylece hem uyduyu geliştirmek kolaylaştı, hem de Uluslararası Uzay İstasyonu gibi insan yapımı cisimler de daha güvenli hale geldi.

Hala bu uydu parçasının Çin'e aitliğini sorgulayanlar olsa da netice çok değiişmiyor. Başta SpaceX'e ait olduğu sanılan uzay çöpü, her halükarda Ay'a ve diğer uzay cisimlerine tehdit unsuru oluyor. Gelecek yıllardaki uydu tasarımlarının, en az uzay çöpü yaratacak şekilde tasrlanması gerekiyor.

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