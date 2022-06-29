KUNMİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin'in batı-doğu enerji nakil programında büyük bir proje olan Baihetan Hidroelektrik Santrali 'nin ilk iki üretim ünitesi, tüm yıl boyunca çalıştı. Çin'in güneybatısında yer alan Yangtze Nehri'nin üst kısmı olan Jinsha Nehri üzerinde bulunan hidroelektrik santralinin toplam kurulu gücü 16 milyon kilovat seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Xinhua

Hidroelektrik Santrali, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin'in Baihetan Hidroelektrik Santrali'nin İlk İki Üretim Ünitesi Tüm Yıl Boyunca Çalıştı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.