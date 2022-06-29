Çin'in Baihetan Hidroelektrik Santrali'nin İlk İki Üretim Ünitesi Tüm Yıl Boyunca Çalıştı - Son Dakika
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Çin'in Baihetan Hidroelektrik Santrali'nin İlk İki Üretim Ünitesi Tüm Yıl Boyunca Çalıştı

29.06.2022 11:46
Çin'in Baihetan Hidroelektrik Santrali'nin İlk İki Üretim Ünitesi Tüm Yıl Boyunca Çalıştı

KUNMİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin'in batı-doğu enerji nakil programında büyük bir proje olan Baihetan Hidroelektrik Santrali'nin ilk iki üretim ünitesi, tüm yıl boyunca çalıştı.

KUNMİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin'in batı-doğu enerji nakil programında büyük bir proje olan Baihetan Hidroelektrik Santrali'nin ilk iki üretim ünitesi, tüm yıl boyunca çalıştı. Çin'in güneybatısında yer alan Yangtze Nehri'nin üst kısmı olan Jinsha Nehri üzerinde bulunan hidroelektrik santralinin toplam kurulu gücü 16 milyon kilovat seviyesinde bulunuyor.

Çin'in Baihetan Hidroelektrik Santrali'nin İlk İki Üretim Ünitesi Tüm Yıl Boyunca Çalıştı

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısında bulunan Yunnan ve Sichuan eyaletleri arasında yer alan Baihetan Hidroelektrik Santrali'nin manzarası görülüyor, 28 Haziran 2022. (Fotoğraf: Cao Mengyao/Xinhua)

Çin'in Baihetan Hidroelektrik Santrali'nin İlk İki Üretim Ünitesi Tüm Yıl Boyunca Çalıştı

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısında bulunan Yunnan ve Sichuan eyaletleri arasında yer alan Baihetan Hidroelektrik Santrali'nin manzarası görülüyor, 28 Haziran 2022. (Fotoğraf: Cao Mengyao/Xinhua)

Çin'in Baihetan Hidroelektrik Santrali'nin İlk İki Üretim Ünitesi Tüm Yıl Boyunca Çalıştı

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısında bulunan Yunnan ve Sichuan eyaletleri arasında yer alan Baihetan Hidroelektrik Santrali'nin manzarası görülüyor, 28 Haziran 2022. (Fotoğraf: Cao Mengyao/Xinhua)

Çin'in Baihetan Hidroelektrik Santrali'nin İlk İki Üretim Ünitesi Tüm Yıl Boyunca Çalıştı

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısında bulunan Yunnan ve Sichuan eyaletleri arasında yer alan Baihetan Hidroelektrik Santrali'nin manzarası görülüyor, 28 Haziran 2022. (Fotoğraf: Cao Mengyao/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Hidroelektrik Santrali, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Baihetan Hidroelektrik Santrali'nin İlk İki Üretim Ünitesi Tüm Yıl Boyunca Çalıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Baihetan Hidroelektrik Santrali'nin İlk İki Üretim Ünitesi Tüm Yıl Boyunca Çalıştı - Son Dakika
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