Çin'in C919 ve C909 Uçakları Singapur'da Tanıtıldı
Ekonomi

Çin'in C919 ve C909 Uçakları Singapur'da Tanıtıldı

03.02.2026 20:20
Çin'in C919 ve C909 yolcu uçakları, Singapur Havacılık Fuarı'nda tanıtılarak alıcılarla buluştu.

Çin'in yerli üretim yolcu uçakları "C919" ve "C909", Singapur Havacılık Fuarı'nda, Güneydoğu Asya bölgesindeki potansiyel alıcılara tanıtıldı.

Çin Ticari Uçak Şirketinden (COMAC) yapılan açıklamaya göre, orta mesafe yolcu uçağı C919 fuarın düzenlediği Changi Havaalanı'nda gösteri uçuşu yapacak.

C919, 2024'teki Singapur Havacılık Fuarı'ndaki gösteri uçuşuyla ilk kez uluslararası alanda görücüye çıkmıştı.

Çin'in Shanxi Victory General Aviation şirketi, fuar sırasında, bölgesel yolcu uçağı C909'un itfaiye hizmetlerinde kullanmak üzere tasarlanan özel versiyonundan 6 adet satın almak üzere COMAC ile anlaşmaya vardı.

Güneydoğu Asya ülkeleri, C909 modeli için önemli bir pazar haline gelmiş durumda. Bu uçakların değişik kullanımlar için tasarlanan versiyonları Endonezya, Laos ve Vietnam'da hizmete girmişti.

Boeing ve Airbus'a rakip

Çin'in yerli üretim ilk orta mesafe yolcu uçağı olan C919, "Boeing 737" ve "Airbus 320" model yolcu uçaklarının muadili olarak görülüyor.

Dünyada sivil havacılık sektöründe en yaygın kullanılan uçak tipi olan tek koridorlu ve dar gövdeli yolcu uçağının piyasaya girmesiyle Çin'in, ABD'li Boeing ile Avrupalı Airbus şirketlerinin egemenliğindeki yolcu uçağı pazarında pay sahibi olabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

COMAC tarafından 2008'de geliştirilmeye başlanan model ile ülkenin bu alanda dışa bağımlılığının azaltılması hedeflense de C919, jet motoru ve uçuş kontrol yazılımları gibi kritik bileşenleri General Electric ve Honeywell gibi ABD şirketlerince üretilip Çin'de montajlandığından bütünüyle yerli nitelik taşımıyor.

Bölgesel yolcu uçağı C909 ise ise Boeing ortaklığı McDonnell Douglas'ın "MD-80" ve "MD-90" tipi uçaklarının Çin'de lisanslı montajlanmasıyla üretiliyor.

COMAC, ayrıca "C929" adını verdiği geniş gövdeli uzun mesafe yolcu uçağı modelini de geliştiriyor.

Kaynak: AA

