Çin'in Demiryolu Taşımacılığı Rekor Kırdı - Son Dakika
Çin'in Demiryolu Taşımacılığı Rekor Kırdı

07.01.2026 14:24
Çin, 2025'te demiryolu hizmetlerinde kargo işleme rekoru kırarak 1,425 milyon TEU'ya ulaştı.

NANNİNG, 7 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nda demiryolu hizmetleri, 2025'te yıllık bazda yüzde 47,6'lık bir artışla 1,425 milyon TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) kargoyu işlemden geçirerek, ilk kez 1 milyon TEU eşiğini aştı.

Çin Demiryolları Nanning Grubu'nun salı günü yaptığı açıklamaya göre, söz konusu kargonun 701.000 TEU'luk kısmı Sichuan, Chongqing ve Yunnan gibi batı bölgelerinden Beibu Körfezi ve Zhanjiang limanları gibi güneydeki limanlara taşındı. Bu hatta taşınan yük miktarında yüzde 40,4 artış kaydedildi. Limanlardan Çin'in batı bölgelerine yapılan sevkiyatlar ise yüzde 55,3 artarak 724.000 TEU'ya ulaştı.

Grup, rekabet gücünü artırmak amacıyla konteyner taşımacılığına uygun onaylı yük türleri listesini 11.000 kalemin üzerine çıkararak, konteynerle taşınabilen ürünlerin neredeyse tamamını kapsama aldı. Ayrıca 2024 sonuna kıyasla 21 yeni hat açılırken, tarifeli tren hatlarının sayısı 44'e yükseltildi.

Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi ve Çin-Orta Asya yük trenleriyle sorunsuz bağlantı sağlayan koridor, genel yükler için "Beibu Körfezi Limanı-Chengdu-Polonya/Almanya", hububat ve yağlı tohumlar için "Hainan-Qinzhou-Xi'an" ve otomobiller için "BAE-Qinzhou-Lanzhou" gibi rotaların düzenli işletilmesine olanak tanıyor. Bu yapısıyla koridor, etkin bir uluslararası lojistik ağı oluşturuyor.

Kuzeydeki İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ile güneydeki 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu'nu birbirine bağlayan Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru, Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı ile koordinasyon içinde çalışarak Çin'in koordineli bölgesel kalkınma stratejisinde önemli bir rol üstleniyor. Pilot uygulaması 2017'de başlatılan koridor, Çin'in iç bölgelerini ASEAN ülkeleri ve dünyanın diğer pazarlarına bağlayan stratejik bir güzergah haline geldi.

Kaynak: Xinhua

