Çin'in Denizcilik Örgütündeki Rolü Artıyor

24.01.2026 18:19
Uluslararası Denizcilik Örgütü Genel Sekreteri Dominguez, Çin'in gelecekteki önemini vurguladı.

LONDRA, 24 Ocak (Xinhua) -- Uluslararası Denizcilik Örgütü Genel Sekreteri Arsenio Dominguez, Çin'in örgütün aktif bir üyesi olduğunu ve ilerleyen yıllarda giderek yoğunlaşabilecek gündemde Çin'in katılımının önemli bir rol oynamayı sürdüreceğini belirtti.

Dominguez cuma günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki genel merkezde, örgütün 2026 yılına yönelik çalışma önceliklerini tanıtarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Genel Sekreter Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Çin'in dünyanın en büyük limanlarını işlettiğini ve halihazırda en büyük gemi inşa ülkesi konumunda bulunduğunu söyledi.

Dominguez, Çin'in teknoloji alanındaki gelişiminin, daha yeşil operasyonlara geçişinin ve güvenlik, emniyet ile gemiden limana operasyonlar gibi alanlarda verimliliği artırmaya yönelik çabalarının örgütün kendi çalışmalarıyla son derece bağlantılı olduğunu ve süreçler açısından temel bilgiler oluşturduğunu ifade etti.

Çin'in örgütteki rolüne değinen Dominguez, örgüt içerisinde ele alınan konularda uzlaşıya varılabilmesi için Çin'in tüm üye ülkelerle etkileşiminin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Dominguez, yalnızca bu yıl değil, önümüzdeki yıllarda da son derece yoğun bir gündemle karşı karşıya olduklarına dikkat çekerek, Çinli kurumların katılımının "önemini koruduğunu ve bu önemin giderek arttığını" söyledi.

Dominguez'e göre örgütün yeni yıldaki temel öncelikleri arasında denizcilik güvenliği ve emniyetinin sağlanması, uluslararası deniz taşımacılığının karbonsuzlaştırılmasının hızlandırılması, dijitalleşmenin ve akıllı denizcilik uygulamalarının teşvik edilmesi ve denizcilerin refahı ve haklarının iyileştirilmesi yer alıyor.

Birleşmiş Milletler'in uzman kuruluşlarından biri olan Uluslararası Denizcilik Örgütü, gemi güvenliği ve emniyetinin sağlanmasının yanı sıra gemilerden kaynaklanan deniz ve atmosfer kirliliğinin önlenmesinden sorumlu bulunuyor.

Örgütün halihazırda 176 üyesi bulunuyor. Çin, 1989 yılından bu yana Uluslararası Denizcilik Örgütü Konseyi'nin A Kategorisi'ndeki 10 üyesinden biri olarak yer alıyor.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası Denizcilik Örgütü, Denizcilik, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

