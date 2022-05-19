Çin'in En Yüksek Ağacı Tibet'te Bulundu - Son Dakika
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Çin'in En Yüksek Ağacı Tibet'te Bulundu

19.05.2022 16:21
Çin'in En Yüksek Ağacı Tibet'te Bulundu

BEİJİNG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'ne (CAS) göre, yakın zamanda Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Zayu ilçesinde bulunan 83,2 metre yüksekliğindeki ağaç ile Çin'deki en uzun ağaç rekoru kırıldı.

BEİJİNG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'ne (CAS) göre, yakın zamanda Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Zayu ilçesinde bulunan 83,2 metre yüksekliğindeki ağaç ile Çin'deki en uzun ağaç rekoru kırıldı. Rekor kıran Abies ernestii var. salouenensis adlı ağacın göğüs yüksekliği çapı 207 cm'ye ulaşıyor. Ağaç, CAS'a bağlı Botanik Enstitüsü'nden bir bilimsel keşif ekibi tarafından bakir bir ormanın geniş bir alanında bulundu. CAS, böylece Çin'in Qinghai-Tibet Platosu'ndaki ikinci bilimsel araştırmasında yeni bir bulguya ulaşıldığını söyledi. Enstitü araştırmacısı ve ekibin lideri Guo Ke'ye göre, Abies ernestii var. salouenensis'ten oluşan bakir orman, tepeler ve vadilerin bulunduğu 2.300 metre rakımdaki bir alana, diğer çeşitli ve nadir ağaçlar, orkideler ve eğrelti otu türleri ile birlikte yayılıyor. Guo, "Böylesine geniş, bakir ve iyi korunmuş bir ormanın varlığı, yerel hava ve jeolojik koşulların yanı sıra insan faaliyetlerinin bu alanda çok nadir olmasına bağlanabilir. Buradaki ağaç popülasyonları ve ekosistemler, bilimsel araştırmalar ve ekolojik koruma için büyük değer taşıyor" dedi. Yeni bulunan ağacın yüksekliği, Tibet'teki Medog ilçesinde yakın zamanda bulunan 76,8 metrelik Pinus bhutanica'yı ve Taiwan'da yaklaşık 81 ila 82 metrelik bir Taiwania cryptomerioides'i geçti.

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Kaynak: Xinhua

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