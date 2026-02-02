Çin'in Eski Adalet Bakanı'na İdam Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin'in Eski Adalet Bakanı'na İdam Cezası

02.02.2026 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Adalet Bakanı Tang Yicün, rüşvetten idam cezasına çarptırıldı; 137 milyon yuan yolsuzluk yaptığı belirlendi.

Çin'de eski Adalet Bakanı Tang Yicün, rüşvet suçlamasıyla yargılandığı davada idam cezasına çarptırıldı.

Fucien eyaletinin Şiamın şehrinde görülen davada mahkeme, Tang'ın 2006-2022 döneminde eyalet yöneticiliği ve bakanlık görevlerinde 137 milyon yuan (yaklaşık 19,7 milyon dolar) rüşvet aldığına hükmetti.

Tang'ın, şirketlerin halka arzı, arazi işleri, banka kredileri ve adli davaların yürütülmesi konusunda şahıs ve kuruluşlara rüşvet karşılığı menfaat sağlayarak görevini kötüye kullandığını belirten mahkeme, eski Bakan'a 2 yıl ertelemeyle idam cezası verdi.

Çin kanunlarına göre, sanığın cezası 2 yıl süresince yeni suç işlememesi halinde ömür boyu hapse çevrilecek.

Tang hakkında "parti disiplini ve kanunları ciddi ihlal" şüphesiyle Nisan 2024'te soruşturma başlatılmış, savcılık Şubat 2025'te rüşvet suçlamasıyla dava açmıştı.

Kariyerinin 40 yılını Cıciang eyaletinde farklı düzeylerde yöneticilik yaparak geçiren 64 yaşındaki Tang, 2017'de Liaoning eyaletinde parti sekreteri yardımcısı, 2018'de aynı eyalette vali olmuştu.

Tang, 2020-2023 döneminde Adalet Bakanlığı görevini yürütmesinin ardından Ciangsu eyaleti Yerel Halk Siyasi Danışma Konferansı Başkanlığına seçilmişti.

Yolsuzluk soruşturması geçiren üçüncü Adalet Bakanı

Tang, Çin'de yolsuzluk soruşturması geçiren üçüncü Adalet Bakanı olmuştu.

2005-2017 döneminde 12 yıl Adalet Bakanlığı yapan Vu Ayying, 2017'de hakkında yolsuzluk soruşturması açılmasının ardından partiden ihraç edilmişti.

Daha sonra göreve gelen Fu Cınghua da 2022'de "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yıl ertelemeyle idam cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

Mahkum, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Eski Adalet Bakanı'na İdam Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Medvedev’den Trump’a övgü dolu sözler Medvedev'den Trump'a övgü dolu sözler
İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi
Sel sularının altında kalan çukura düştü O anlar kameralarda Sel sularının altında kalan çukura düştü! O anlar kameralarda
Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı
Sözleşme yapıldı Galatasaray’da üçüncü transfer de tamam Sözleşme yapıldı! Galatasaray'da üçüncü transfer de tamam
İki büyükşehir arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek İki büyükşehir arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek

14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
14:05
Epstein belgelerinden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
14:00
MEB’den öğrencileri üzecek takvim Tatiller birleşti
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
13:57
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
13:35
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 15:13:11. #7.11#
SON DAKİKA: Çin'in Eski Adalet Bakanı'na İdam Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.