Çin'in Gelenekselleşmiş Ticaret Fuarı, Kovid-19 Nedeniyle Çevrimiçi Yapılacak - Son Dakika

BEİJİNG, 7 Nisan (Xinhua) — Fuar, 1957 yılından bu yana küresel ticareti kolaylaştırmak amacıyla Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde yılda iki kez düzenleniyor. Fuar, geçen sonbaharda ilk kez hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak düzenlenmişti. 10 günlük bahar oturumunda çevrimiçi sergiler, pazarda alıcılarla satıcıları biraraya getirme ve sınır ötesi e-ticaret faaliyetleri yer alıyor. Fuar, 25.000'in üzerinde yurtiçi ve yurtdışı katılımcıya çevrimiçi vitrinler, iş değişimleri ve ürün lansmanları gibi bir dizi çevrimiçi hizmet sunacak.

Kanton Fuarı olarak da bilinen fuarda kırsal canlandırmada kaydedilen gelişmeleri göstermek üzere bir zamanlar yoksulluğun pençesinde olan bölgelerden gelen ürünlerin sergilendiği spesifik bir bölge de yer alacak. Bakanlık; fuar için katılımcılardan ve sınır ötesi e-ticaret platformlarından herhangi bir ücret alınmayacağını duyurdu.