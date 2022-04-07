Çin'in Gelenekselleşmiş Ticaret Fuarı, Kovid-19 Nedeniyle Çevrimiçi Yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Gelenekselleşmiş Ticaret Fuarı, Kovid-19 Nedeniyle Çevrimiçi Yapılacak

07.04.2022 13:42
Çin'in Gelenekselleşmiş Ticaret Fuarı, Kovid-19 Nedeniyle Çevrimiçi Yapılacak

BEİJİNG, 7 Nisan (Xinhua) — Fuar, 1957 yılından bu yana küresel ticareti kolaylaştırmak amacıyla Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde yılda iki kez düzenleniyor. Fuar, geçen sonbaharda ilk kez hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak düzenlenmişti. 10 günlük bahar oturumunda çevrimiçi sergiler, pazarda alıcılarla satıcıları biraraya getirme ve sınır ötesi e-ticaret faaliyetleri yer alıyor. Fuar, 25.000'in üzerinde […]

Çin'in Gelenekselleşmiş Ticaret Fuarı, Kovid-19 Nedeniyle Çevrimiçi Yapılacak

BEİJİNG, 7 Nisan (Xinhua) — Fuar, 1957 yılından bu yana küresel ticareti kolaylaştırmak amacıyla Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde yılda iki kez düzenleniyor. Fuar, geçen sonbaharda ilk kez hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak düzenlenmişti. 10 günlük bahar oturumunda çevrimiçi sergiler, pazarda alıcılarla satıcıları biraraya getirme ve sınır ötesi e-ticaret faaliyetleri yer alıyor. Fuar, 25.000'in üzerinde yurtiçi ve yurtdışı katılımcıya çevrimiçi vitrinler, iş değişimleri ve ürün lansmanları gibi bir dizi çevrimiçi hizmet sunacak.

Kanton Fuarı olarak da bilinen fuarda kırsal canlandırmada kaydedilen gelişmeleri göstermek üzere bir zamanlar yoksulluğun pençesinde olan bölgelerden gelen ürünlerin sergilendiği spesifik bir bölge de yer alacak. Bakanlık; fuar için katılımcılardan ve sınır ötesi e-ticaret platformlarından herhangi bir ücret alınmayacağını duyurdu.

YORUMLAR
500
Çin Pelosi'nin Taiwan Ziyareti Planının 'Derhal İptalini' Talep Etti Çin Pelosi'nin Taiwan Ziyareti Planının 'Derhal İptalini' Talep Etti Çin'in Hongqi Marka Lüks Elektrikli Otomobilleri İsrail Pazarına Girdi Çin'in Hongqi Marka Lüks Elektrikli Otomobilleri İsrail Pazarına Girdi

Çin Halk Cumhuriyeti, Guangzhou, Nisan, Fuar, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Çin'in Gelenekselleşmiş Ticaret Fuarı, Kovid-19 Nedeniyle Çevrimiçi Yapılacak - Son Dakika


Son Dakika
15:12 Mansur Yavaş'tan tek cümlelik adaylık yanıtı: Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum
15:07 "Yandaş basın bizi izlemekten fıtık oldu" diyen Akşener'den emekli maaşı sözü: Asgari ücret seviyesine çıkartacağız
15:02 Eşini pompalı tüfekle öldürmüştü! 15 yıldır şiddet gördüğünü söyleyen Damla 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı
14:52 Türkiye'yi F-35 programından çıkaran ABD, tekrar dahil edebilir
14:45 Danla Bilic ve Reynmen aynı anda Miami'de tatilde! Aşk iddiası gündem oldu
14:43 Galatasaray'da sürpriz gelişme! Adnan Polat'ın desteklediği Begüm Özkan başkan adaylığını açıklamaya hazırlanıyor
14:32 Fenerbahçe iddiaları asılsız çıktı! Nwakaeme Trabzonspor'u bırakmadı
14:32 Rusya Dışişleri duyurdu: Ukrayna yeni anlaşma taslağı gönderdi, öneriler İstanbul'da yaptıklarından farklı
14:10 Göztepe'nin yıldızları Halil ve Atınç Beşiktaş'a mı geliyor?
14:08 Skandalda yeni detaylar çıktı! Kocasını 74 erkekle aldatan kadın, çocuklarının yanında bile birlikte olmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 15:19:50. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'in Gelenekselleşmiş Ticaret Fuarı, Kovid-19 Nedeniyle Çevrimiçi Yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement