Çin'in Guangxi Bölgesindeki Şiddetli Yağışlardan Yaklaşık 50 Bin Kişi Olumsuz Etkilendi - Son Dakika
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Çin'in Guangxi Bölgesindeki Şiddetli Yağışlardan Yaklaşık 50 Bin Kişi Olumsuz Etkilendi

13.05.2022 17:41
Çin'in Guangxi Bölgesindeki Şiddetli Yağışlardan Yaklaşık 50 Bin Kişi Olumsuz Etkilendi

NANNİNG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi acil durum yönetim departmanı, 8 Mayıs'ta başlayan geniş çaplı şiddetli yağışların Perşembe saat 17.00 itibarıyla bölgede yaşayan yaklaşık 50.000 kişinin hayatını olumsuz etkilediğini söyledi.

NANNİNG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi acil durum yönetim departmanı, 8 Mayıs'ta başlayan geniş çaplı şiddetli yağışların Perşembe saat 17.00 itibarıyla bölgede yaşayan yaklaşık 50.000 kişinin hayatını olumsuz etkilediğini söyledi. Yağışlar 8 Mayıs'tan bu yana toplam 3.800 hektarın üzerinde bir ekili alana zarar verdi, 19 evin yıkılmasına neden oldu ve 34 evde de tahribata yol açtı. Perşembe günü itibarıyla sağanak yağışlar Guangxi'nin doğu bölgelerini ve bazı kıyı bölgelerini vururken, bazı bölgelerde de gök gürültülü fırtınalar ve şiddetli rüzgarlar etkili oldu. Bazı bölgelere toplam 150 ila 250 mm arası yağış düşerken bir saatte ölçülen maksimum yağış miktarı 60 ila 90 mm'ye ulaştı. Bölgesel meteoroloji yetkilileri Perşembe günü saat 18: 00'den başlamak üzere sağanaklar için acil durum müdahale seviyesini IV'e çıkardı ve bölge sakinlerini olası toprak kayması ve diğer jeolojik afetlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Çin'de, en şiddetlisi Seviye I olmak üzere dört kademeli bir acil durum sistemi bulunuyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Mayıs, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'in Guangxi Bölgesindeki Şiddetli Yağışlardan Yaklaşık 50 Bin Kişi Olumsuz Etkilendi - Son Dakika
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