Çin'in Güneyinde Batan Yüzer Vinçten 1 Kişi Kurtarıldı, 26 Kişi Hala Kayıp - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Güneyinde Batan Yüzer Vinçten 1 Kişi Kurtarıldı, 26 Kişi Hala Kayıp

04.07.2022 11:40
Çin'in Güneyinde Batan Yüzer Vinçten 1 Kişi Kurtarıldı, 26 Kişi Hala Kayıp

GUANGZHOU, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaleti açıklarında batan yüzer vinçten 1 kişi Pazartesi sabahının ilk saatlerinde kurtarıldı.

GUANGZHOU, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaleti açıklarında batan yüzer vinçten 1 kişi Pazartesi sabahının ilk saatlerinde kurtarıldı. Guangdong Eyaleti Deniz Arama ve Kurtarma Merkezi, kurtarılan kişinin durumunun stabil olduğunu bildirdi. Cumartesi günü izleme sistemi aracılığıyla bir açık deniz rüzgar çiftliğine ait yüzer vincin, Chaba Tayfunu'ndan kaçarak Yangjiang kenti yakınlarına sığındığı sırada bağlama zincirinin kopması yüzünden tehlike altında olduğu belirlendi. Yüzer vinç daha sonra sulara gömüldü. 27 kişi suya düştü. Arama ve kurtarma çalışmaları halen devam ediyor.

YORUMLAR
500
Çin'de Chaba Tayfunu'ndan zarar gören deniz kaplumbağalarının evleri taşındı Çin'de Chaba Tayfunu'ndan zarar gören deniz kaplumbağalarının evleri taşındı Çin'de Karaya Çıkan Chaba Tayfunu Hayatı Olumsuz Etkiliyor Çin'de Karaya Çıkan Chaba Tayfunu Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Guangdong, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Güneyinde Batan Yüzer Vinçten 1 Kişi Kurtarıldı, 26 Kişi Hala Kayıp - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
17:33 Acun Ilıcalı, başarısızlığın sorumlusunu Aziz Yıldırım gösterdi... Fenerbahçe camiası karıştı
17:29 İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Görevim son bulabilir" çıkışına CHP'den yanıt: Gönlü rahat olsun
17:25 Eskişehir'de mera alanlarına ekim yapan çiftçilere yüz binlerce liralık para cezası kesildi: Erdoğan'ın sözünü hatırlatıp ceza affı talep ettiler
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
16:49 Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı
16:32 Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama: Yıl sonuna kadar çözeceğiz
16:27 Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi
16:27 Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir
16:21 Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü
16:15 Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Beşiktaş'ın ardından Club Brugge ile sözleşme imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 17:43:46. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'in Güneyinde Batan Yüzer Vinçten 1 Kişi Kurtarıldı, 26 Kişi Hala Kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement