Çin'in Hunan Eyaletinde 1.900 Yıllık Seladon Fırını Sahası Bulundu

CHANGSHA, 15 Temmuz (Xinhua) -- Arkeologlar, Çin'in iç kesimindeki Hunan eyaletindeki bir köyde Doğu Han Hanedanlığı'na (25-220) tarihlenen bir seladon fırını sahası buldu. Saha, bir grup arkeoloğun Lushui havzasında bir çalışma gerçekleştirdiği Nisan ayında Liling kentine bağlı Yongxing köyünde keşfedildi. Seladon fırınının kalıntıları, 7,2 metre uzunluğa ve 2-2,15 metre genişliğe sahip. Fırının çatısı çökmüş durumda ve fırının içinde çömlek parçaları ve dama desenli seladon parçaları da dahil olmak üzere çok sayıda kalıntı fırın tuğlası ve yanmış toprak parçası bulunuyor. Bulunan çömlek parçaları; sert, çoğunlukla çelik grisi renginde ve çanak, çaydanlık, kazan ve tabak gibi şekillere sahip.

Tarihsiz arşiv fotoğrafında Çin'in iç kesimindeki Hunan eyaletinin Liling kentindeki bir seladon fırını sahası görülüyor. (Fotoğraf: Xinhua)

Karşılaştırmalı analizlerde bulunan arkeologlar, fırında bulunan çömleklerin, Hunan'ın doğusunda orta ve geç dönem Doğu Han Hanedanlığı'na ait mezarlarda bulunan yaygın çömleklerle aynı olduğunu belirledi. Liling'in porselen üretimine yönelik uzun bir geçmişi bulunuyor. Doğu Han Hanedanlığı dönemine kadar uzanan bir geçmişe sahip, gündelik kullanıma yönelik büyük ölçekli porselen ve sert çömlek üretimi geleneği vardı. Uzmanlara göre bu arkeolojik keşifle Liling'deki porselen üretim tarihiyle ilgili bilgiler güncellenmiş oldu. Liling'in idari olarak bağlı olduğu Zhuzhou kentindeki müzenin arkeoloji bölümü direktörü olan Wen Guoxun; kazının, Hunan'ın seramik sektörünün gelişim tarihi ve söz konusu dönemde Yangtze Nehri'nin orta bölgelerindeki fırın sektörünün teknik gelişiminin incelenmesine yönelik yeni bilgiler sağladığını söyledi.