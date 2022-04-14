Çin'in Kovid-19 aşılarına talep azalıyor - Son Dakika
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Çin'in Kovid-19 aşılarına talep azalıyor

14.04.2022 09:52
Çin'in Kovid-19 aşılarına talep azalıyor

Çinli şirketlerin ürettiği Kovid-19 aşılarının ihracatı yılın ilk çeyreğinde belirgin şekilde geriledi.

Çinli şirketlerin ürettiği Kovid-19 aşılarının ihracatı yılın ilk çeyreğinde belirgin şekilde geriledi.

Piyasa araştırma şirketi Airfinity'nin derlediği verilere göre, Çinli Sinopharm, Sinovac ve CanSino firmalarının ürettiği aşılardan, satış ve hibe yoluyla ihraç edilenlerin sayısı, 2022'nin ilk çeyreğinde, 2021'in son çeyreğine kıyasla yüzde 83,8 azaldı.

Geçen yıl ekim, kasım ve aralık aylarında toplam 614,2 milyon doz aşı ihraç edilirken bu yıl ocak, şubat ve mart aylarında 99 milyon doz aşı yurt dışına gönderildi.

Aşı ihracatı, Kasım 2021'de 235,4 milyon doz ile tepe noktasına ulaşırken Mart 2022'de 11,5 milyon doza kadar düştü.

Çinli şirketler bu dönemde en büyük aşı ihracatçısı konumlarını kaybederken ABD'li Pfizer ve Moderna ile İngiltere- İsveç ortaklığı AstraZenaca'nın ürettiği aşılar Çin menşeili aşıları geride bıraktı.

UNICEF verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde düşük ve orta gelirli ülkelere 223,3 milyon doz aşı gönderen Pfizer, en büyük tedarikçi konumunda bulunuyor.

Çin'in aşı ihracatının azalmasında, Omicron varyantının dünyada yayılmasıyla Sinopharm ve Sinovac'ın geliştirdiği inaktif aşılar ile Cansino'nun geliştirdiği viral vektör aşısının virüse karşı etkililiğine dair kuşkuların artması ve Pfizer ile Moderna'nın mesajcı Ribo Nükleik Asit (mRNA) temelli aşıları ile AstraZeneca'nın viral vektör aşısının daha fazla tercih edilmesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

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Kaynak: AA

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