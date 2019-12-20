Çin'in küçük ada ülkesi Mikronezya'ya ilgisi neden kaynaklanıyor? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin'in küçük ada ülkesi Mikronezya'ya ilgisi neden kaynaklanıyor? - Son Dakika Dünya

Çin'in küçük ada ülkesi Mikronezya'ya ilgisi neden kaynaklanıyor?

6 saat önce

Mikronezya'daki ana kamu binaları, başkan, başkan yardımcısı, meclis başkanı ve adalet bakanının konutlarının yanı sıra bir stadyum Çin tarafından yapıldı

Çin'in küçük ada ülkesi Mikronezya'ya ilgisi neden kaynaklanıyor?, System.String[]

Çin tek bir kurşun bile atmadan Amerika Birleşik Devletleri için stratejik önemi olan Batı Pasifik'te varlığını artırmayı sürdürüyor.


Pasifik Okyanusu'nda 600 civarında ada ve adacık üzerine kurulu 113 bin nüfuslu Mikronezya Federal Devletleri Başkanı David Panuelo Çin ziyareti sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından ağırlandı. Ziyaret sırasında toplamda 72 milyon dolar değerinde çok sayıda anlaşma imzalandı. Her iki ülke lideri karşılıklı olarak işbirliğini artırma sözü verdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Şi Cinping, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:18 
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