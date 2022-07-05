Çin'in Kuzeyinde Bulutların ve Sisin İçinde Çin Seddi'nden Bir Kesit

BEİJİNG, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin Seddi'nin Beijing ile Hebei eyaleti sınırında yer alan bu bölümü, Çin'in kuzeyindeki bir sıradağın üzerinden tehlikeli bir şekilde geçiyor. Ziyaret etmeye cesaretiniz var mı? Sakın şimdiden yüksekten korktuğunuzu söylemeyin!

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletine bağlı Luanping ilçesi ile Çin'in başkenti Beijing'in Miyun bölgesi arasındaki sınır bölgesinde bulutlar ve sisle kaplı Çin Seddi'nin bir bölümü görülüyor, 4 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Chen Yehua/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletine bağlı Luanping ilçesi ile Çin'in başkenti Beijing'in Miyun bölgesi arasındaki sınır bölgesinde bulutlar ve sisle kaplı Çin Seddi'nin bir bölümü görülüyor, 4 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Chen Yehua/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletine bağlı Luanping ilçesi ile Çin'in başkenti Beijing'in Miyun bölgesi arasındaki sınır bölgesinde bulutlar ve sisle kaplı Çin Seddi'nin bir bölümü görülüyor, 4 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Chen Yehua/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletine bağlı Luanping ilçesi ile Çin'in başkenti Beijing'in Miyun bölgesi arasındaki sınır bölgesinde bulutlar ve sisle kaplı Çin Seddi'nin bir bölümü görülüyor, 4 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Chen Yehua/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletine bağlı Luanping ilçesi ile Çin'in başkenti Beijing'in Miyun bölgesi arasındaki sınır bölgesinde bulutlar ve sisle kaplı Çin Seddi'nin bir bölümü görülüyor, 4 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Chen Yehua/Xinhua)