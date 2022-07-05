Çin'in Kuzeyinde Bulutların ve Sisin İçinde Çin Seddi'nden Bir Kesit - Son Dakika
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Çin'in Kuzeyinde Bulutların ve Sisin İçinde Çin Seddi'nden Bir Kesit

05.07.2022 16:50
Çin'in Kuzeyinde Bulutların ve Sisin İçinde Çin Seddi'nden Bir Kesit

BEİJİNG, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin Seddi'nin Beijing ile Hebei eyaleti sınırında yer alan bu bölümü, Çin'in kuzeyindeki bir sıradağın üzerinden tehlikeli bir şekilde geçiyor.

BEİJİNG, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin Seddi'nin Beijing ile Hebei eyaleti sınırında yer alan bu bölümü, Çin'in kuzeyindeki bir sıradağın üzerinden tehlikeli bir şekilde geçiyor. Ziyaret etmeye cesaretiniz var mı? Sakın şimdiden yüksekten korktuğunuzu söylemeyin!

Çin'in Kuzeyinde Bulutların ve Sisin İçinde Çin Seddi'nden Bir Kesit

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletine bağlı Luanping ilçesi ile Çin'in başkenti Beijing'in Miyun bölgesi arasındaki sınır bölgesinde bulutlar ve sisle kaplı Çin Seddi'nin bir bölümü görülüyor, 4 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Chen Yehua/Xinhua)

Çin'in Kuzeyinde Bulutların ve Sisin İçinde Çin Seddi'nden Bir Kesit

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletine bağlı Luanping ilçesi ile Çin'in başkenti Beijing'in Miyun bölgesi arasındaki sınır bölgesinde bulutlar ve sisle kaplı Çin Seddi'nin bir bölümü görülüyor, 4 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Chen Yehua/Xinhua)

Çin'in Kuzeyinde Bulutların ve Sisin İçinde Çin Seddi'nden Bir Kesit

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletine bağlı Luanping ilçesi ile Çin'in başkenti Beijing'in Miyun bölgesi arasındaki sınır bölgesinde bulutlar ve sisle kaplı Çin Seddi'nin bir bölümü görülüyor, 4 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Chen Yehua/Xinhua)

Çin'in Kuzeyinde Bulutların ve Sisin İçinde Çin Seddi'nden Bir Kesit

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletine bağlı Luanping ilçesi ile Çin'in başkenti Beijing'in Miyun bölgesi arasındaki sınır bölgesinde bulutlar ve sisle kaplı Çin Seddi'nin bir bölümü görülüyor, 4 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Chen Yehua/Xinhua)

Çin'in Kuzeyinde Bulutların ve Sisin İçinde Çin Seddi'nden Bir Kesit

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletine bağlı Luanping ilçesi ile Çin'in başkenti Beijing'in Miyun bölgesi arasındaki sınır bölgesinde bulutlar ve sisle kaplı Çin Seddi'nin bir bölümü görülüyor, 4 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Chen Yehua/Xinhua)

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Xi Kalkınmanın Uluslararası Gündemde Öne ve Merkeze Konulması İçin Çağrıda Bulundu Xi Kalkınmanın Uluslararası Gündemde Öne ve Merkeze Konulması İçin Çağrıda Bulundu
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hebei, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Kuzeyinde Bulutların ve Sisin İçinde Çin Seddi'nden Bir Kesit - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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