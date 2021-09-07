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Çin'in öncülüğünde "Shared Destiny-2021" tatbikatı düzenleniyor - Son Dakika

Çin'in öncülüğünde "Shared Destiny-2021" tatbikatı düzenleniyor

07.09.2021 13:58
Çin'in öncülüğünde

Çin ordusunun öncülüğünde, Moğolistan, Pakistan ve Tayland gibi ülkelerden askerlerin de katıldığı "Shared Destiny-2021" adlı uluslararası barışı koruma tatbikatı, dün Çin'in Henan eyaletinde yer alan Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) kombine silahlı taktik eğitim üssünde başladı.

Çin ordusunun öncülüğünde, Moğolistan, Pakistan ve Tayland gibi ülkelerden askerlerin de katıldığı "Shared Destiny-2021" adlı uluslararası barışı koruma tatbikatı, dün Çin'in Henan eyaletinde yer alan Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) kombine silahlı taktik eğitim üssünde başladı.

Çin'in öncülüğünde "Shared Destiny-2021" adlı uluslararası barışı koruma tatbikatı, dün Çin'in Henan eyaletinde yer alan Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) kombine silahlı taktik eğitim üssünde düzenlenmeye başladı. Çin ordusu tarafından düzenlenen tatbikata, Moğolistan, Pakistan ve Tayland gibi ülkelerden askerler katılım sağlarken, Shared Destiny-2021 tatbikatı ile Çin ordusu, ilk kez barışı koruma konusunda böylesine çok uluslu bir canlı tatbikata imza attı.

Tatbikatın senaryosunda ise çok uluslu barış güçlerinin ortak operasyonları yer aldı. Uluslararası, profesyonel ve gerçekçi muharebe standartlarına uygun olarak gerçeğe yakın bir muharebe sahası ortamında gerçekleştirilen tatbikatta, savaş alanı keşfi, güvenlik ve devriye, silahlı eskort, sivillerin korunması, şiddetli ve terörist saldırılara müdahale, geçici harekat üssü inşaatı, savaş alanında ilk yardım ve pandemi kontrolü tatbikatlarının yapılması bekleniyor.

Ayrıca, Birleşmiş Milletler'in (BM) "Barışı Koruma Eylemi" girişimine yanıt vermek, pratik işbirliğini teşvik etmek ve yedek barışı güçlerinin görevlerini yerine getirme kapasitesini artırmak için ortak çaba sarf etmek amacıyla düzenlenen tatbikatın ise, 15 Eylül'e kadar devam etmesi planlanıyor.

Öte yandan Çin, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri arasında en fazla asker katkısında bulunan ülke özelliğine sahip. Son 30 yılda ise Çin silahlı kuvvetleri, 25 BM barış misyonuna yaklaşık 50 bin barış gücü askeri gönderirken, BM merkezinde ve 7 görev bölgesinde şu anda 2 bin 241 Çinli barış gücü askeri görev yapıyor. - HENAN

Çin Halk Cumhuriyeti, Moğolistan, Pakistan, Henan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çin'in öncülüğünde 'Shared Destiny-2021' tatbikatı düzenleniyor - Son Dakika


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