Çin'in Önde Gelen Sigorta Şirketlerinden Pıcc'nin Prim Gelirleri Yüzde 13,88 Arttı - Son Dakika
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Çin'in Önde Gelen Sigorta Şirketlerinden Pıcc'nin Prim Gelirleri Yüzde 13,88 Arttı

15.05.2022 17:54
Çin'in Önde Gelen Sigorta Şirketlerinden Pıcc'nin Prim Gelirleri Yüzde 13,88 Arttı

BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in önde gelen sigorta şirketlerinden olan Çin Halk Sigorta Şirketler Grubu (PICC), yılın ilk dört ayında prim gelirinin istikrarlı artışına tanık oldu.

BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in önde gelen sigorta şirketlerinden olan Çin Halk Sigorta Şirketler Grubu (PICC), yılın ilk dört ayında prim gelirinin istikrarlı artışına tanık oldu. Shanghai Borsası'na gönderilen yazılı açıklamaya göre, şirketin Ocak-Nisan dönemi prim geliri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,88 artışla 276,16 milyar yuana (40,67 milyar ABD dolarına) çıktı. Şirketin mülk sigortası primleri bu dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,3 artışla 186,85 milyar yuana ulaştı. Hayat sigortası ve sağlık sigortası primleri ise, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla sırasıyla yüzde 17,2 ve yüzde 35,9 artışla 63,23 milyar yuana ve 26,08 milyar yuana yükseldi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Sigorta, Nisan, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'in Önde Gelen Sigorta Şirketlerinden Pıcc'nin Prim Gelirleri Yüzde 13,88 Arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in Önde Gelen Sigorta Şirketlerinden Pıcc'nin Prim Gelirleri Yüzde 13,88 Arttı - Son Dakika
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