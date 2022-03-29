Çin'in Spor Giyim Sektörü, Yerel Markaların Gözde Olmasıyla Patlama Yaşıyor - Son Dakika

FUZHOU, 29 Mart (Xinhua) — Çin'in yerli spor giyim ürünleri, uluslararası markaları bırakıp, yerel olarak üretilenleri tercih etmeye başlayan genç nesil arasında bir çılgınlığa dönüştü. Bu yeni moda veya "guochao"nun (ulusal trend) ardında kısmen Beijing 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nın rüzgarını arkasına alan Çin spor giyim sektörü var ve bu pazar Çin ekonomisinin büyümesi için yeni bir itici güç olarak ortaya çıkıyor. Çinli bir spor giyim markası olan ANTA Sports, 22 Mart'ta 2021 gelirlerinin bir önceki yıla kıyasla yüzde 38,9 artışla 49,3 milyar yuana yükseldiğini gösteren rakamlar açıkladı. Küresel pazar araştırma şirketi Euromonitor'a göre ANTA Sports 2021 yılında yüzde 16,2 pazar payıyla, Çin'de spor ayakkabı ve kıyafet pazarında yüzde 14,8 paya sahip Adidas'ı geride bıraktı ve pazarda yüzde 25,2 ile en büyük paya sahip olan Nike ile arasındaki farkı biraz daha kapattı.

Yerli markaların yükselişi beraberinde daha fazla talebi getiriyor. ANTA Sports'un Direktörü Wu Yonghua, "Performans sporlarında teknolojik inovasyonu desteklemeye ve farklı satın alma gücüne sahip müşterilere en iyi ürün deneyimini sunmaya devam edeceğiz" dedi. Li-Ning ve XTEP gibi pazarın diğer oyuncuları da göz ardı edilemez. XTEP, ara sıra ortaya çıkan Kovid-19 salgınlarının da etkisiyle Çin ekonomisi üzerindeki aşağı yönlü baskı altında ezilmedi. Aksine şirketin 2021 yılı geliri, 2017'ye kıyasla iki katına çıktı ve ilk kez 10 milyar yuanı aştı.

Beijing Kış Olimpiyatları'nın resmi fitness ekipmanı tedarikçisi olan Shuhua Sports, 10 milyar yuan satış rakamına ulaşmayı hedeflediği 2030 stratejik planını yayınladı. Shushua Sports CEO'su Zhang Weijian, "Dünya Beijing 2022 aracılığıyla farklı Çin markalarını gördü ve daha fazla yerli marka ve ürün dünya genelinde tanınır hale geldi" dedi. Çin'de yerli markaların yükselişi, ülkenin spor giyim sektörüne ilişkin uzun vadeli tahminlerin iyimser olmasına da katkıda bulunuyor. Bir spor danışmanlığı şirketi olan Key-Solution'un kurucusu Zhang Qing, "Yerli markaların sürekli büyümesi, yukarı ve aşağı tedarik zincirlerini daha da geliştirecek, böylece bölgesel ekonomik ve sosyal ilerlemeyi teşvik edecek" dedi. Zhang, önümüzdeki on yılda, birçok spor giyim üreticisinin yoğunlaştığı Çin'in güneydoğusunda küresel etkiye sahip bir spor giyim merkezinin de ortaya çıkabileceğini sözlerine ekledi.