Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi Dünya'ya döndü - Son Dakika
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Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi Dünya'ya döndü

16.04.2022 11:41
Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi Dünya'ya döndü

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (gök sarayı) Uzay İstasyonu'ndaki taykonot ekibi, 6 aylık görevi tamamlayarak Dünya'ya döndü. Taykonotlar Cai Cigang, Vang Yaping ve Yı Guangfu'dan oluşan ekibi taşıyan Şıncou-13 kapsülü, sabah saatlerinde Gobi Çölü'ndeki Donfıng sahasına indi.

Shenzhou-13 misyonu, üç taykonotu altı aylık bir görev için 16 Ekim 2021'de Tiangong Uzay İstasyonu'na gönderdi. Bu ülkenin insanlı uzay programında şimdiye kadarki en uzun görev süresi oldu.

BİRÇOK GÖREVİ TAMAMLADILAR

Taykonotlar son birkaç ay boyunca aralarında iki araç dışı faaliyet, iki canlı bilim dersi ve bir dizi bilim-teknoloji deneyinin ve uygulama projelerinin bulunduğu birçok görevi tamamladı.

Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi Dünya'ya döndü

İSTİKRARLI ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR

Çinli astronotlar ayrıca ilk kez manuel teleoperasyon ekipmanını, kargo aracı ve uzay istasyonunun buluşma ve kenetlenme işlemi için kullandı. Çin'in uzay istasyonunun çekirdek modülü şu anda istikrarlı bir şekilde çalışıyor.

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Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi Dünya'ya döndü Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi Dünya'ya döndü Çin'in uzay istasyonundaki taykonotlar dünyaya dönmeye hazırlanıyor Çin'in uzay istasyonundaki taykonotlar dünyaya dönmeye hazırlanıyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Uzay İstasyonu, 16 ekim, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Teknoloji Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi Dünya'ya döndü - Son Dakika


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