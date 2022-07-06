Çin'in Zhurong Gezginindeki Tekerlekler Yeni Eklenen Malzeme Sayesinde Sabit Kalıyor

BEİJİNG, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi Metal Araştırma Enstitüsü'ne göre, Çin'in Tianwen-1 keşif aracı üzerindeki gezgin Zhurong'un yüksek stabilitesi yeni eklenen malzemeyle korunuyor. Enstitüden araştırmacılar, gezginin üzerindeki tekerlekleri geliştirdi. Tekerleklerin yeni malzemesi bir alüminyum matris silisyum karbür kompoziti. Yeni eklenen malzemeyle, gezginin; yüksek mukavemet gücü, direnci ve dengesi ile birlikte esnekliği de gözle görülür biçimde arttı.

Enstitünün araştırmacılarından Ma Zongyi, yeni malzemenin güvenilirliğinin Mars yüzeyindeki karmaşık koşullarla kanıtlandığını söyledi. Araştırmacılar ayrıca Zhurong için sürüş sistemleri ve detektörler gibi 50'den fazla bileşen türü geliştirdi. 29 Haziran itibarıyla, Tianwen-1 keşif aracının yörünge kaşifi 706 günlük çalışma sürecini normal şekilde tamamladı. Çin Ulusal Uzay İdaresi'ne göre, yörünge kaşifi tüm Mars gezegenini kapsayan orta çözünürlüklü görüntü verileri elde etti. Tianwen-1 keşif aracı, bir yörünge kaşifi, bir iniş aracı ve gezgin Zhurong'dan oluşuyor. 15 Mayıs 2021'de, önceden seçilmiş iniş alanı olan, uçsuz bucaksız Mars ovası Utopia Planitia'ya indi ve böylece Çin ilk kez gezegene bir keşif aracı indirmiş oldu.

Gezgin Zhurong, 22 Mayıs 2021'de Mars'ta devriye gezmeye başladı. 15 Ağustos 2021 itibarıyla Zhurong belirlenen 90 Mars günü görev süresini tamamlamıştı ancak daha fazla keşif için çalışmaya devam etti. Mars yüzeyinde yaklaşık 1.921,5 metre yol alan Zhurong, kızıl gezegendeki soğuk kış ve tozlu hava nedeniyle 18 Mayıs 2022'de uyku moduna geçti ve bu yıl Aralık ayı civarında çalışma koşulları iyileşince faaliyetlerine devam edecek.