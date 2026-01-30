Çin, İngilizlere Vizesiz Seyahat İmkanı Sağladı - Son Dakika
Çin, İngilizlere Vizesiz Seyahat İmkanı Sağladı

30.01.2026 14:10
Çin, İngiliz vatandaşlarına 30 güne kadar vizesiz seyahat hakkı tanıdı. Karar, Starmer'ın ziyaretiyle alındı.

ÇİN, İngiltere'yi tek taraflı vize muafiyeti programına dahil ederek, İngiliz vatandaşlarına 30 güne kadar vizesiz seyahat hakkı tanıdı. Karar, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Çin ziyareti sırasında resmileşti.

İngiltere Başbakanlık Ofisi (10 Numara) tarafından yapılan açıklamada, Çin ile varılan yeni ortaklık anlaşması kapsamında vize kurallarının İngiliz vatandaşları için gevşetildiği duyuruldu. Buna göre, 30 günden kısa süreli seyahatlerde vize zorunluluğunun kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, vize muafiyetinin hem iş hem de turistik amaçlı seyahat edenleri kapsayacağı vurgulandı. Bu adımla İngiltere'nin; Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu 50 ülke ile aynı statüye getirildiği ifade edildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, iki ülke arasındaki ticari bağları güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Kısa süreli seyahatler için gevşetilen vize kuralları da dahil olmak üzere, işletmelerin Çin'deki varlıklarını büyütmelerini kolaylaştıracağız. Bu sayede yurt içinde büyüme ve istihdamı desteklerken, onların yurt dışında genişlemelerine de yardımcı olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Dış Politika, İngiltere, Dünya, Son Dakika

