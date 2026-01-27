Çin, İngiltere'nin Üst Düzey Yetkililerini Hedef Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin, İngiltere'nin Üst Düzey Yetkililerini Hedef Aldı

27.01.2026 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin destekli hackerların, İngiltere Başbakanlık Ofisi'nin üst düzey yetkililerinin telefonlarını hacklediği iddia edildi.

Çin devleti destekli bilgisayar korsanlarının, İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'daki üst düzey yetkililerin cep telefonlarını yıllar boyunca hedef alarak hacklediği ileri sürüldü.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Çin ziyareti öncesi "The Telegraph" gazetesinde yer alan haberde, 2021-2024 yıllarında Çin bağlantılı hackerların, dönemin başbakanları Boris Johnson, Liz Truss ve Rishi Sunak'a yakın bazı üst düzey danışmanların cep telefonlarını ele geçirdiği iddiasına yer verildi.

Söz konusu siber casusluk faaliyetinin, Çin istihbarat birimleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen ve "Salt Typhoon" adıyla bilinen operasyon kapsamında yürütüldüğü öne sürüldü.

Yetkililerin cep telefonlarının ele geçirilmesiyle, mesajlaşmaların okunmuş, telefon görüşmelerinin dinlenmiş ya da kimlerle ne sıklıkla temas kurulduğuna ilişkin meta verilere erişilmiş olabileceği kaydedildi. Haberde, ihlalin doğrudan başbakanların telefonlarını kapsayıp kapsamadığının ise netlik kazanmadığı ifade edildi.

ABD'li istihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde, Salt Typhoon operasyonunun küresel çapta yürütüldüğü ve ABD'nin yanı sıra "Beş Göz (Five Eyes)" adlı istihbarat ittifakına üye Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'yı da hedef aldığı ileri sürüldü. İhlallerin en az 2021'e kadar uzandığı ancak istihbarat birimleri tarafından 2024'te tespit edildiği aktarıldı.

"Casusluk tarihindeki en başarılı kampanyalardan biri"

Gazetenin haberinde, İngiltere iç istihbarat teşkilatı MI5'in, Kasım 2024'te parlamentoya Çin kaynaklı casusluk tehdidine ilişkin "espiyonaj uyarısı" yaptığı da hatırlatıldı. Haberde, İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezinin (NCSC) de söz konusu faaliyetlere ilişkin yayımlanan uluslararası uyarılara imza atan kurumlar arasında yer aldığı belirtildi.

Çinli bilgisayar korsanlarının dünya genelinde telekomünikasyon şirketlerine sızarak milyonlarca kişinin telefon verilerine erişim sağladığı, bu sayede arama kayıtları, mesajlar ve konum bilgilerine ulaşabildiği değerlendirildi.

Üst düzey bir ABD'li yetkili, The Telegraph gazetesine verdiği demeçte, bu küresel ihlalin, "casusluk tarihinin belki de en başarılı kampanyalarından biri" olduğunu söyledi.

İngiltere hükümeti ise söz konusu iddialara ilişkin yorum yapmadı. Çin Dışişleri Bakanlığı ise daha önce benzer iddiaları reddederek, suçlamaların "asılsız ve kanıtsız" olduğunu savunmuştu.

"İşçi Partisi devletimize karşı düşmanca eylemleri ödüllendiriyor"

Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti milletvekili ve Gölge Ulusal Güvenlik ve Koruma Bakanı Alicia Kearns, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, gazetenin haberini alıntılayarak paylaşımda bulundu.

Kearns, "Bu hükümet, (Çin Devlet Başkanı) Şi'ye (Cinping) karşı yapmacık tavırlarını bırakıp, büyük bir ülke olarak dik durup bizi savunmak için daha ne kadar kanıta ihtiyaç duyuyor? İşçi Partisi devletimize karşı düşmanca eylemleri ödüllendiriyor. İktidara geldiklerinden bu yana, hükümetimize, parlamentomuza ve halkımıza karşı düşmanca eylemleri kınayan tek bir eylem bile yapmadılar." ifadelerini kullandı.

Bunun caydırıcılık olmadığını belirten Kearns, "(Starmer'ın Çin'e yapacağı) Bu ziyaret, Çin Komünist Partisine İşçi Partisinin cesaretsiz olduğunu gösteriyor." yorumunda bulundu.

Kaynak: AA

Başbakanlık, İngiltere, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, İngiltere'nin Üst Düzey Yetkililerini Hedef Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor Suriye'de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor
Karadenizli’nin inadı inat Cami yapıp, cami yıktılar Karadenizli'nin inadı inat! Cami yapıp, cami yıktılar
İstanbullular her gün bu sesi çekiyor Metronun yürüyen merdivenlerinde bir garip arıza İstanbullular her gün bu sesi çekiyor! Metronun yürüyen merdivenlerinde bir garip arıza
İsrail’den Lübnan’a çifte saldırı Ölü ve yaralılar var İsrail'den Lübnan'a çifte saldırı! Ölü ve yaralılar var
Uganda, Somali’deki barış gücü askerlerini 19 yılın ardından geri çekiyor Uganda, Somali'deki barış gücü askerlerini 19 yılın ardından geri çekiyor
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum

15:53
Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı Guardiola açıkladı
Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı
15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
15:40
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
15:28
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
14:43
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ı kabul etti
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti
14:39
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL’miz herkese hayırlı olsun
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 16:04:00. #7.11#
SON DAKİKA: Çin, İngiltere'nin Üst Düzey Yetkililerini Hedef Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.