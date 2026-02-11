Çin-Kanada İş Birliği Üçüncü Ülkeyi Hedef Almıyor

ÇİN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin ile Kanada arasındaki iş birliğinin hiçbir üçüncü ülkeyi hedef almadığını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, bugün düzenlenen basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin-Kanada iş birliği ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi. Lin, iki ülke arasında kurulan yeni tip stratejik ortaklık ilişkisinin eşitlik, açıklık, barışçıl iş birliği ve ortak kazanç ilkelerine dayandığını belirtti. Lin, "Çin ile Kanada arasındaki bu ortaklık, hiçbir üçüncü tarafı hedef almamaktadır. İlişki, iki ülke halkının ortak çıkarlarını gözetmekte, dünya barışı, istikrarı ve kalkınmasına katkı sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.