Çin Kırsal Yapılaşma Eylem Planı Yayınladı - Son Dakika
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Çin Kırsal Yapılaşma Eylem Planı Yayınladı

24.05.2022 15:21
Çin Kırsal Yapılaşma Eylem Planı Yayınladı

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin, kırsal bölgelerde yaşayan insanların geçimlerini iyileştirmek ve ülkenin kırsal canlandırma hamlesini kolaylaştırmak için Pazartesi günü kırsal yapılaşma konusunda bir eylem planı yayınladı.

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin, kırsal bölgelerde yaşayan insanların geçimlerini iyileştirmek ve ülkenin kırsal canlandırma hamlesini kolaylaştırmak için Pazartesi günü kırsal yapılaşma konusunda bir eylem planı yayınladı. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Ofisi ve Devlet Konseyi Genel Ofisi tarafından ortaklaşa yayınlanan belgede, 2025 yılına kadar kırsal yapılaşma konusunda somut ilerleme kaydedilmesi ve kırsal yaşam ortamında sürekli bir iyileşme gözlenmesi gerektiği belirtildi.

Bu zaman zarfında Çin her bir köy ve hanehalkının kırsal altyapıya erişime sahip olmasının sağlanmasında pozitif ilerleme, temel kamu hizmetlerinde istikrarlı bir gelişme ve kırsal alanlardaki kültürel ve etik ilerlemenin ilerletilmesi konusunda somut sonuçlar elde edilmesini bekliyor. Merkezi Kırsal Çalışma Lider Grubu Ofisi'ne göre eylem planı, kırsal yapılaşma inisiyatifinin ilerletilmesi ve kırsal alanların yaşamak ve çalışmak için daha cazip yerler haline getirilmesinde yol gösterici bir rol oynayacak. Belgede; birleşik bir plan oluşturulması, büyük projeler gerçekleştirilmesi ve kırsal işlerde ilgili mekanizmaların iyileştirilmesi de dahil olmak üzere kırsal yapılaşmaya katkıda bulunacak 12 kilit görev listeleniyor. Belgede ayrıca projelerin kara taşımacılığı, su tedariki, enerji, lojistik, enformatizasyon, kapsamlı hizmetler, kırsal iskan ve yaşam ortamı gibi alanları kapsayacağı belirtiliyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pazartesi, Komünist, Mayıs, Güncel, Son Dakika

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