Çin, Küba'nın Egemenliğini Destekliyor - Son Dakika
Çin, Küba'nın Egemenliğini Destekliyor

05.02.2026 16:47
Çin, Küba'nın egemenliğini korumaya kararlılıkla destek verdi ve dış müdahalelere karşı çıktı.

BEİJİNG, 5 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ulusal egemenlik ve güvenliğini koruması konusunda Küba'yı kararlılıkla desteklediklerini, dış güçlerin haksız müdahalelerine karşı çıktıklarını ve Küba halkını hayatta kalma ve kalkınma hakkından mahrum bırakmaya yönelik her türlü girişimi reddettiklerini söyledi.

Wang perşembe günü Çin'in başkenti Beijing'de Küba Dışişleri Bakanı ve Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi Bruno Rodriguez Parrilla ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi olan Wang, Latin Amerika'daki durumun an itibarıyla karmaşık ve köklü değişikliklerden geçtiğini belirterek, eşitlik ve adaleti savunmanın, Çin dış politikasının her zaman tutarlı bir ilkesi olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Güvenlik, Güncel, Küba, Son Dakika

17:14
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Elazığ'da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
Elazığ'da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
16:56
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
