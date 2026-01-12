Çin, Lesotho'ya Gümrük Muafiyeti Sağlayacak - Son Dakika
Çin, Lesotho'ya Gümrük Muafiyeti Sağlayacak

12.01.2026 20:16
Çin, Lesotho'dan ithal ürünlere gümrük muafiyeti uygulayarak ülkenin kalkınmasını destekleyecek.

CAPE Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "hiç kimsenin adını bile duymadığı bir ülke" olarak nitelendirip, gümrük tarifeleriyle hedef aldığı Afrika ülkesi Lesotho'dan ithal edilen ürünlere gümrük vergisi muafiyeti için gerekli hazırlıkları hızlandırdıklarını duyurdu.

Bakan Vang, Etiyopya, Somali ve Tanzanya ziyaretlerinin ardından Afrika turunun son durağında Lesotho'nun başkenti Maseru'da Başbakan Sam Matekane ile bir araya geldi.

Vang, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Pekin yönetiminin, Lesotho'dan ithal ürünlere gümrük muafiyeti uygulanması sürecini hızlandıracağını ve ülkenin kalkınmasını desteklemek amacıyla özel ürünlerinin Çin'e girişini kolaylaştıracağını söyledi.

Başbakan Matekane de Çin'in, Afrika ürünlerine yönelik sıfır gümrük vergisi politikasına duyduğu takdiri dile getirerek, bunun Lesotho'nun kalkınmasına yeni bir ivme kazandıracağını belirtti.

Resmi verilere göre, Çin ile Lesotho arasında 2024'te ikili ticaret hacmi 153 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Çin'in Lesotho'ya ihracatı 124 milyon dolar seviyesinde olurken, bu ülkeden ithalatı 29 milyon dolarda kaldı.

"Hiç kimsenin adını bile duymadığı bir ülke"

Trump, Mart 2025'te ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen dış yardımların ifşasına ilişkin açıklamasında, 8 milyon dolarlık yardım alan Lesotho'yu, "hiç kimsenin adını bile duymadığı bir ülke" olarak nitelendirmişti.

Öte yandan Trump'ın Nisan 2025'te ülkenin ticaret ortaklarına "karşılıklı tarifeler" kapsamında yüzde 50'lik gümrük tarifesi uyguladığı Lesotho, "ABD'nin en yüksek tarifeyi uyguladığı ülke" olmuştu.

Bu tarife oranı, daha sonra yüzde 15'e indirilse de ikinci en büyük ihracat partneri ABD olan Lesotho ekonomisi üzerinde iş kayıpları üzerinden yıkıcı etkilere neden olmuştu.

Lesotho hükümeti, Temmuz 2025'te yüksek işsizlik nedeniyle yaklaşık 2 yıl sürecek "ulusal afet hali" ilan etmişti.

Kaynak: AA

