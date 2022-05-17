Çin, Ocak-Nisan Döneminde 78 Milyar ABD Dolarını Aşan Yatırım Projelerini Onayladı - Son Dakika
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Çin, Ocak-Nisan Döneminde 78 Milyar ABD Dolarını Aşan Yatırım Projelerini Onayladı

17.05.2022 20:48
Çin, Ocak-Nisan Döneminde 78 Milyar ABD Dolarını Aşan Yatırım Projelerini Onayladı

BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de Salı günü yayınlanan resmi verilere göre, ülkenin en üst düzey ekonomik planlama kuruluşu, bu yılın ilk dört ayında toplam 533,3 milyar yuan (yaklaşık 78,6 milyar ABD doları) toplam yatırımla 38 sabit varlık yatırım projesini onayladı.

BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de Salı günü yayınlanan resmi verilere göre, ülkenin en üst düzey ekonomik planlama kuruluşu, bu yılın ilk dört ayında toplam 533,3 milyar yuan (yaklaşık 78,6 milyar ABD doları) toplam yatırımla 38 sabit varlık yatırım projesini onayladı. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Sözcüsü Meng Wei'ye göre, Nisan ayında toplam yatırım miktarı 18,8 milyar yuana ulaşan sekiz sabit varlık yatırım projesi onaylandı. Meng, Nisan ayında onaylanan projelerin öncelikle bilgi teknolojisi ve enerji endüstrilerinden olduğunu söyledi. Daha önceki veriler, Çin'in sabit varlık yatırımının ilk dört ayda geçen seneye göre yüzde 6,8 artışla 15,35 trilyon yuana yükseldiğini göstermişti. Sabit varlık yatırımı, altyapı, emlak, makine ve diğer fiziksel varlıklara yapılan harcamaları içeriyor. Yatırım, büyüme için geleneksel olarak kritik öneme sahip motor gücü oluşturuyor. Çin, Kovid-19'un yeniden yükselişe geçmesi ve ekonomi üzerinde artan aşağı yönlü baskıya karşı büyümeyi desteklemek amacıyla etkin yatırımın rolünü altını çizdi.

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Kaynak: Xinhua

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