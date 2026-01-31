Çin Ordusu Huangyan Dao'da Devriye Faaliyetleri Başlattı - Son Dakika
Çin Ordusu Huangyan Dao'da Devriye Faaliyetleri Başlattı

31.01.2026 10:05
Çin, Huangyan Dao çevresinde muharebe hazırlığı için devriye faaliyetleri gerçekleştirdi.

BEİJİNG, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin ordusu, cumartesi günü Huangyan Dao Adası ve çevresindeki karasuları ile hava sahasında, muharebe hazırlığı kapsamında devriye faaliyetleri gerçekleştirdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, komutanlığın ocak ayının başından bu yana Huangyan Dao çevresindeki karasuları ve hava sahasında devriye ile teyakkuz faaliyetlerini artırmak amacıyla donanma ve hava kuvvetlerini görevlendirdiği, bölgede bazı ülkeler tarafından gerçekleştirilen ihlal ve provokatif girişimlere ise kararlılıkla karşı çıktığı belirtildi.

Söz konusu devriyelerin Çin'in egemenlik ve güvenliğini kararlılıkla korumayı ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı sürdürmeyi amaçladığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua

Güvenlik, Savunma, Güncel

