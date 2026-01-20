Çin-Orta Asya Yük Treni Bakü'ye Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin-Orta Asya Yük Treni Bakü'ye Ulaştı

Çin-Orta Asya Yük Treni Bakü\'ye Ulaştı
20.01.2026 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tianjin'den hareket eden yük treni, Hazar Denizi'ni aşarak Bakü'ye ulaştı. Seyahat süresi 20 gün.

TİANJİN, 20 Ocak (Xinhua) -- Hazar Denizi üzerinden Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidecek Çin- Orta Asya yük treni, Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nden hareket etti. Pazartesi günü yola çıkan tren ilk seferinde paslanmaz çelik borular ve ev aletleri gibi çeşitli ürünler taşıyor.

Çin Demiryolları Beijing Grubu'nun işlettiği tren, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Horgos Limanı üzerinden ülkeden ayrılacak. Daha sonra Kazakistan'dan geçecek olan tren, Hazar Denizi'ni aşarak Bakü'ye ulaşacak.

Tianjin Konteyner Merkez İstasyonu'ndan Yang Junyong, yeni hattın Tianjin'i Azerbaycan ve Kazakistan gibi ülkelere bağlayan, istikrarlı ve verimli bir yük taşımacılığı kanalı oluşturduğunu söyledi.

Yaklaşık 7.000 kilometrelik güzergahta seyahatin yaklaşık 20 gün sürdüğünü belirten Yang, bu sürenin geleneksel deniz taşımacılığına kıyasla yaklaşık 10 gün daha kısa olduğuna dikkat çekti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Hazar Denizi üzerinden yapılan uluslararası çok modlu taşımacılık koridorunda kritik bir merkez görevi görüyor. Tianjin'den gelen yükler, Bakü'ye ulaştıktan sonra diğer adreslere dağıtılıyor.

İstasyonda 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 38 artışla toplam 390 Çin-Avrupa (Orta Asya) yük treni işlemden geçti.

Kaynak: Xinhua

Hazar Denizi, Orta Asya, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-Orta Asya Yük Treni Bakü'ye Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AB’den Trump’a tarife misillemesi: 93 milyar Euro’luk gümrük vergisi yolda AB'den Trump'a tarife misillemesi: 93 milyar Euro'luk gümrük vergisi yolda
11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü 11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü
Atlas Çağlayan’ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlı için tutuklama talebi Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlı için tutuklama talebi
Nihat Kahveci’den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia
İstanbul’un göbeğinde park yeri için birbirlerine girdiler İstanbul'un göbeğinde park yeri için birbirlerine girdiler!
Ernest Muçi, Beşiktaş’ta 1.5 yılda yaptığını Trabzonspor’da 18 maçta başardı Ernest Muçi, Beşiktaş'ta 1.5 yılda yaptığını Trabzonspor'da 18 maçta başardı

14:31
Pınar Altuğ, Bebek’teki dairesini 108 milyon liraya sattı
Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı
14:29
Yarın Türkiye’den ayrılıyor İşte Rafa Silva’nın yeni takımı
Yarın Türkiye'den ayrılıyor! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı
14:26
Karayılan’dan ABD’ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
14:20
Bakan Fidan’dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
12:36
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 15:03:41. #7.11#
SON DAKİKA: Çin-Orta Asya Yük Treni Bakü'ye Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.