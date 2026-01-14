Çin Otomobil Üretimi Rekor Kırdı - Son Dakika
Çin Otomobil Üretimi Rekor Kırdı

14.01.2026 14:46
Çin, otomobil üretimini 2025'te 34 milyon adede çıkararak rekor kırdı; yeni enerjili araçlar öne çıktı.

BEİJİNG, 14 Ocak (Xinhua) -- Çin'in otomobil üretimi ve satışları 2025 yılında 34 milyon adedi aşarak rekor kırdı.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin çarşamba günü açıkladığı verilere göre toplam otomobil üretimi geçen yıl 34,531 milyon adede ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 10,4 artış gösterirken, otomobil satışları ise yüzde 9,4 artarak 34,4 milyon adede yükseldi.

Çin'in 17 yıl art arda dünya çapında ilk sırada yer alan otomobil üretimi ve satışlarının 3 yıl art arda 30 milyon adedin üzerinde seyrettiği belirtildi.

Yeni enerjili araç üretiminin hızlanan büyüme ivmesiyle üretimin bir önceki yıla göre yüzde 29 artışla 16,626 milyon adede, satışlarınsa yüzde 28,2 artışla 16,49 milyon adede ulaştığını kaydeden birlik, ülkenin bu konuda 11 yıl art arda dünyada ilk sırada yer aldığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

