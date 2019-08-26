Son Dakika Haberleri: Cin-si Bozuk Filmi
Son Dakika Sinema Haber

Cin-si Bozuk Filmi

1 saat önce

Cin-si Bozuk filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Cin-si Bozuk filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Cin-si Bozuk Filmi, System.String[]

Korku, komedi türündeki Cin-si Bozuk, Onur ve arkadaşlarının yaşadığı trajik olayları konu ediyor. Cennetten kovulanlar adı verilen bir grup insanı bulan Onur ve arkadaşları, laneti bozmak için bir köye giderken yolda başlarına türlü olaylar gelir.

Yönetmen: Bilal Kalyoncu

Senaryo: Bilal Kalyoncu

Oyuncular: Barbaros Dikmen, Doğa Konakoğlu, Norapella, Belinay Sandıkçı, Yasin Obuz, Hakan Burak Bozdoğan, Onur Sermik, Zafer Altun, Deniz Oral, Amir Zakaria, Volkan Cal, Erdem Baş, Serdal Genç, İnan Ulaş Torun, Serkan Şengül

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Cin-si Bozuk

Yapımcı Firma: 2506

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 06.09.2019


Cin-si Bozuk Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


belinay sandıkçı, Hakan Burak, Yönetmen, Dikmen, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:54 Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Onur Ünlü'den 19 yaş küçük sevgilisi Hazar Ergüçlü'yle aşk pozu
Lübnan'dan sert açıklama: İsrail'in saldırıları savaş ilanı anlamına geliyor ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania'nın, Kanada Başbakanı ile öpüşmesi sosyal medyayı salladı Çuval dolusu para verip aldığı araç hayatını kabusa çevirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 17:54:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cin-si Bozuk Filmi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]