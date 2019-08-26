Cin-si Bozuk Filmi

Korku, komedi türündeki Cin-si Bozuk, Onur ve arkadaşlarının yaşadığı trajik olayları konu ediyor. Cennetten kovulanlar adı verilen bir grup insanı bulan Onur ve arkadaşları, laneti bozmak için bir köye giderken yolda başlarına türlü olaylar gelir.

Yönetmen: Bilal Kalyoncu

Senaryo: Bilal Kalyoncu

Oyuncular: Barbaros Dikmen, Doğa Konakoğlu, Norapella, Belinay Sandıkçı, Yasin Obuz, Hakan Burak Bozdoğan, Onur Sermik, Zafer Altun, Deniz Oral, Amir Zakaria, Volkan Cal, Erdem Baş, Serdal Genç, İnan Ulaş Torun, Serkan Şengül

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Cin-si Bozuk

Yapımcı Firma: 2506

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 06.09.2019



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