Cin-si Bozuk Filmi

Korku, komedi türündeki Cin-si Bozuk, Onur ve arkadaşlarının yaşadığı trajik olayları konu ediyor. Cennetten kovulanlar adı verilen bir grup insanı bulan Onur ve arkadaşları, laneti bozmak için bir köye giderken yolda başlarına türlü olaylar gelir.
Yönetmen: Bilal Kalyoncu
Senaryo: Bilal Kalyoncu
Oyuncular: Barbaros Dikmen, Doğa Konakoğlu, Norapella, Belinay Sandıkçı, Yasin Obuz, Hakan Burak Bozdoğan, Onur Sermik, Zafer Altun, Deniz Oral, Amir Zakaria, Volkan Cal, Erdem Baş, Serdal Genç, İnan Ulaş Torun, Serkan Şengül
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Cin-si Bozuk
Yapımcı Firma: 2506
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 06.09.2019
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