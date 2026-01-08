Çin Taiwan'a Karşı Sert Mesaj - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin Taiwan'a Karşı Sert Mesaj

08.01.2026 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, 2026'da Taiwan'ın bağımsızlığı yanlısı faaliyetlere karşı çıkacak ve barışçıl ilişkileri teşvik edecek.

BEİJİNG, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Çin anakarasının 2026'da da "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı faaliyetlere ve dış müdahaleye kararlılıkla karşı çıkacağını, Taiwanlı soydaşları birleştireceğini, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerin barışçıl gelişimini teşvik edeceğini ve ulusal yeniden birleşme davasını ileriye taşıyacağını söyledi.

Chen çarşamba günkü basın toplantısında 2025'te zorluklara rağmen Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerde ilerleme kaydedildiğini ve ulusal yeniden birleşme davasının ivme kazandığını belirtti.

Boğazın iki yakası arasındaki ilişkilerinin, işbirliğinin ve entegre kalkınmanın geliştirilmesi için çaba sarf edildiğini kaydeden Chen, "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı faaliyetlerin ve dış müdahalenin engellenmesi konusunda güçlü bir kapasite sergilendiğini ifade etti.

Chen, "Tarih, ulusal yeniden birleşme ve ulusal yeniden canlanma yönünde ilerliyor. Anavatanın tam anlamıyla yeniden birleşmesi gerçekleşmelidir ve kesinlikle gerçekleşecektir" dedi.

Kaynak: Xinhua

Diplomasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Taiwan'a Karşı Sert Mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
İlkin Aydın’ın Galatasaray’daki geleceği belli oldu İlkin Aydın'ın Galatasaray'daki geleceği belli oldu
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu’yu renklerine bağladı Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos’tan ayrılacağını açıkladı O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrılacağını açıkladı

14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:24
Suriye ordusu ile YPG’li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
Suriye ordusu ile YPG'li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor Yolcular 2 saattir mahsur
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
14:13
İstanbul’u fırtına vurdu Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
13:20
Suriye’de tansiyon çok yüksek Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 15:33:26. #7.11#
SON DAKİKA: Çin Taiwan'a Karşı Sert Mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.