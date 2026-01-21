Çin, Temiz Enerji İçin İşbirliği Vurguladı

BEİJİNG, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, temiz ve güzel bir dünya inşa etmek üzere tüm taraflarla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Guo, çarşamba günkü basın toplantısında enerji üretimine ilişkin son verileri değerlendirdi. Çin'in 2025 yılındaki elektrik tüketiminin 10 trilyon kilovat-saati aştığını belirten Guo, fosil dışı enerji kaynaklarının toplam kurulu kapasitenin yüzde 60'ından fazlasını oluşturarak enerji üretiminde baskın konuma geldiğini ifade etti.

Guo, ülkenin yeşil üretim kapasitesinin yalnızca kendi enerji arzını güçlendirmekle kalmadığını, aynı zamanda Küresel Güney ülkelerine düşük karbonlu ve atılımcı kalkınma yönünde geniş fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Çin'in yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı yeni enerji ürün ve teknolojilerinin, gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilir ve erişilebilir enerjiye yönelik acil ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Guo, söz konusu ürünlerin fosil yakıtlara uygulanabilir bir alternatif sunduğunu ve yeşil kalkınmaya giden yeni bir yol açtığını vurguladı.

Afrika'yı örnek gösteren Guo, son yıllarda Afrika ülkelerinin yarısından fazlasıyla temiz enerji alanında işbirliği yürüttüklerini, hayata geçirilen yüzlerce yeni enerji projesinin somut sonuçlar verdiğini ve kıtanın kaynak avantajlarını gelişme kaynağı haline dönüştürdüklerini ifade etti.