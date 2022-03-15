Çin, Türkmenistan devlet başkanlığına seçilen Berdimuhamedov'u tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, Türkmenistan devlet başkanlığına seçilen Berdimuhamedov'u tebrik etti

15.03.2022 19:08
Çin, Türkmenistan devlet başkanlığına seçilen Berdimuhamedov'u tebrik etti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Türkmenistan'da devlet başkanlığına seçilen Serdar Berdimuhamedov'a tebriklerini iletti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Türkmenistan'da devlet başkanlığına seçilen Serdar Berdimuhamedov'a tebriklerini iletti.

Devlet Başkanı Şi, mesajında, Türkmenistan'ın dost komşusu ve stratejik ortağı Çin'in, ülkenin bağımsızlığını kazanmasından bu yana geçen 30 yılda ulusal canlanma ve ulus inşası alanında kaydettiği hızlı ilerlemeyi takdir ettiğini belirtti.

Çin-Türkmenistan ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiklerini vurgulayan Şi, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin başlangıcının 30. yıldönümünü yeni bir başlangıç olarak görerek, stratejik ortaklıkta yeni bir sayfa açmak için seçilmiş Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile birlikte çalışmayı istediğini ifade etti.

YORUMLAR
500
Türkmenistan Devlet Başkanlığı seçimini kazanan Berdimuhamedov'u bölge liderleri kutladı Türkmenistan Devlet Başkanlığı seçimini kazanan Berdimuhamedov'u bölge liderleri kutladı Son dakika haberi: Türkmenistan'da devlet başkanlığı seçimini Serdar Berdimuhamedov kazandı Son dakika haberi: Türkmenistan'da devlet başkanlığı seçimini Serdar Berdimuhamedov kazandı

Çin Halk Cumhuriyeti, Berdimuhamedov, Türkmenistan, Xi Jinping, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, Türkmenistan devlet başkanlığına seçilen Berdimuhamedov'u tebrik etti - Son Dakika


Son Dakika
19:01 Konuşması takdir topladı! Kanada Meclisi üyeleri Zelenski'yi ayakta alkışladı
18:54 Bir devir kapandı! Manchester United'ın stadı tarih oluyor
18:30 Diego Rossi için ayrılık gözüküyor! Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corintihans'a rakip olabilir
18:05 Son Dakika: Rusya'dan misilleme geldi! ABD Başkanı Biden dahil 13 üst düzey isim yaptırım listesinde
17:58 Torrent, Fatih Terim'in yerini nasıl aldı? Galatasaray yöneticisi işin aslını anlattı
17:56 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, savaşla ilgili dikkat çeken açıklamaya yer verdi: Gerekli desteği sağlıyoruz
17:53 Melih Gökçek ve eşi Nevin Gökçek koronavirüse yakalandı: Dostlarımız ve sevenlerimizden dua bekleriz
17:41 Kimse neden yaptığını anlamadı! Her gün okulun kapısını tekmeleyip, bağırıyor
17:37 Düğün pastasındaki detay herkesin tadını kaçırdı! Konuklar bir bir salonu terk etti
17:29 Citroen Ami'nin elektrikli aracı satışta! Türkiye fiyatı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 19:13:38. #1.12#
SON DAKİKA: Çin, Türkmenistan devlet başkanlığına seçilen Berdimuhamedov'u tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement