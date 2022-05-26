Çin Ulusal Savunma Bakanlığı Sözcüsü: ABD Dünyaya Yönelik En Büyük Nükleer Tehdit - Son Dakika
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Çin Ulusal Savunma Bakanlığı Sözcüsü: ABD Dünyaya Yönelik En Büyük Nükleer Tehdit

26.05.2022 22:36
Çin Ulusal Savunma Bakanlığı Sözcüsü: ABD Dünyaya Yönelik En Büyük Nükleer Tehdit

BEİJİNG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Perşembe günü yaptığı açıklamada bazı ABD'li askeri yetkililerin sözde Çin "nükleer tehdidini" ve "zorbaca davranışlarını" her yerde gündeme getirmek için yaptıkları yorumları reddederek Amerika Birleşik...

BEİJİNG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Perşembe günü yaptığı açıklamada bazı ABD'li askeri yetkililerin sözde Çin "nükleer tehdidini" ve "zorbaca davranışlarını" her yerde gündeme getirmek için yaptıkları yorumları reddederek Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası topluma yönelik en büyük nükleer tehdit ve kurallara dayalı uluslararası düzenin altını oyan taraf olduğunu söyledi. Sözcü Wu, ABD'li yetkililerin gerçekleri görmezden geldiğini ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi nükleer güçlerini geliştirmesinin yanı sıra küresel hegemonyasını sürdürmesi ile güçlendirmesini haklı çıkarmak amacıyla temelsiz iddialarda bulunduğunu ifade etti.

Wu, "ABD'nin dünyanın en büyük nükleer cephaneliğine sahip olduğu herkes tarafından biliniyor" dedi. Wu, ABD'nin, mutlak güvenlik ve askeri üstünlüğünü sürdürmek için silah kontrolüne ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesine yönelik çeşitli uluslararası anlaşmalardan çekildiğini, sürekli olarak dünya genelinde füzesavar sistemler konuşlandırılması için çaba gösterdiğini, Avrupa ve Asya-Pasifik'e karada konuşlu orta menzilli füzeler yerleştirmeye çalıştığını ve çeşitli yollarla Soğuk Savaş benzeri "klikler" oluşturduğunu söyledi. Böylesi hamlelerin nükleer çatışma ve hatta nükleer savaş riskini artırdığını, uluslararası güvenliğe yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu kaydeden Wu, "Birinin güvenliğini diğerlerinin güvensizliği pahasına inşa etmek hem adil hem de sürdürülebilir değil" ifadelerini kullandı.

Bakanlık Sözcüsü, Çin'in kendini korumaya yönelik nükleer stratejisinin ve hiçbir zaman, hiçbir şart altında nükleer silahları ilk kullanan taraf olmama ya da nükleer silaha sahip olmayan devletlere veya nükleer silahlardan arınmış bölgelere koşulsuz olarak nükleer silah kullanmama ve kullanma tehdidinde bulunmama yönündeki nükleer politikaya taahhüdünü yineledi. ABD'nin seçtiği "zorbalık" ya da "uluslararası kurallar ile düzene zarar verme" gibi kelimelerin sadece kendisini yansıttığını ifade eden Wu, bunun da ABD'nin Soğuk Savaş zihniyetini, hegemonyacı anlayışını ve Çin'in barışçıl yükselişine dair kaygılarını gösterdiğini söyledi.

ABD'nin konu kurallara dayalı uluslararası düzene geldiğinde küresel düzeyde tanınan bir kural bozucu olduğunu ve uluslararası hukuk ile kurallar konusunda diğerlerini en az suçlama hakkına sahip taraf olduğunu belirten Wu, "ABD, Çin'in barışçıl kalkınmasını objektif ve akılcı bir şekilde kabul etmeli ve ABD tarzı hegemonik düzeni desteklemek için kendi yasaları ile düzenlemelerini uluslararası kurallar olarak paketleme yönündeki yanlış uygulamalarını sonlandırmalı" dedi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Ulusal Savunma Bakanlığı Sözcüsü: ABD Dünyaya Yönelik En Büyük Nükleer Tehdit - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin Ulusal Savunma Bakanlığı Sözcüsü: ABD Dünyaya Yönelik En Büyük Nükleer Tehdit - Son Dakika
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