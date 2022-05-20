Çin ve Doğu Timor Cumhurbaşkanları Diplomatik İlişkilerin 20. Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika
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Çin ve Doğu Timor Cumhurbaşkanları Diplomatik İlişkilerin 20. Yıl Dönümünü Kutladı

20.05.2022 10:33
Çin ve Doğu Timor Cumhurbaşkanları Diplomatik İlişkilerin 20. Yıl Dönümünü Kutladı

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Doğu Timor'lu mevkidaşı Jose Ramos-Horta, Doğu Timor'un bağımsızlığını geri kazanmasının ve iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 20. yıl dönümünü kutlamak için Cuma günü birbirlerine tebrik mesajları gönderdi.

Xi, Doğu Timor'un son 20 yılda ekonomisini aktif olarak geliştirdiğine, halkın geçim kaynaklarını iyileştirdiğine ve büyük bir canlılık gösterdiğine dikkat çekerek, Çin ile Doğu Timor'un uzun bir geçmişe dayanan dostlukları bulunduğunu kaydetti.

Xi, 20 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana, iki tarafın siyasi karşılıklı güveni istikrarlı bir şekilde derinleştirdirdiğini, pratik işbirliğinde sağlam ilerleme kaydettiğini ve ikili ilişkilerde sağlıklı ve istikrarlı bir gelişme ivmesi göstererek her zamankinden daha yakın olan halklar arası ve kültürel alışverişlere tanıklık ettiğini söyledi.

Çin-Timor-Leste ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini vurgulayan Çin Cumhurbaşkanı, iyi komşuluk, dostluk, karşılıklı güven ve karşılıklı yarar içeren kapsamlı işbirliği ortaklıklarını sürekli olarak yeni bir seviyeye taşımak ve iki ülkeye ve halklarına daha iyi hizmet edebilmek için Cumhurbaşkanı Ramos-Horta ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve Doğu Timor Cumhurbaşkanları Diplomatik İlişkilerin 20. Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika


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