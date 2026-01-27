Çin ve Finlandiya İşbirliği Anlaşmaları İmzaladı - Son Dakika
Çin ve Finlandiya İşbirliği Anlaşmaları İmzaladı

27.01.2026 14:24
Çin-Finlandiya toplantısında inovasyon ve yeşil kalkınma alanında ticari anlaşmalar imzalandı.

BEİJİNG, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin- Finlandiya Yenilikçi Ticari İşbirliği Komitesi'nin Beijing'de düzenlenen 6. toplantısı sırasında yoğun görüşmeler gerçekleştiren Çinli ve Finlandiyalı işletmeler, inovasyon, yeşil kalkınma ve dijitalleşme alanlarında birçok ticari anlaşma imzaladı.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ve Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao toplantının kapanış töreninde konuşma yaptı. Orpo ve Wang toplantının ardından Finlandiyalı iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Çin'in Finlandiya için hayati önemde bir ticaret ortağı ve ihracat pazarı olduğunu kaydeden Orpo, Finlandiyalı işletmelerin Çin pazarının muazzam potansiyeline büyük önem verdiğini söyledi.

Her iki ülkenin de yeşil ve düşük karbonlu kalkınma, döngüsel ekonomi ve endüstriyel dijitalleşme gibi alanlarda işbirliği yapma konusunda güçlü bir iradeye sahip olduğunu belirten Orpo, her iki tarafın şirketlerinin, yapılan görüşmeleri somut işbirliği projelerine dönüştürmesi temennilerini dile getirdi.

Orpo, serbest ticaret ve adil rekabeti desteklediklerini ve Avrupa Birliği ile Çin arasında karşılıklı güvenin artırılmasını ve ticaret engellerinin azaltılmasını sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti. Orpo, Çinli şirketlerin Finlandiya'ya yatırım yapmasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydederek, bu şirketler için elverişli bir iş ortamı yaratmaya kararlı olduklarını belirtti.

Wang ise iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde somut sonuçlar veren Çin-Finlandiya ekonomik ve ticari işbirliğinin, açıklık, işbirliği, karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları açısından örnek teşkil ettiğini söyledi.

Wang, her iki ülkenin işletmelerine güveni güçlendirme ve ticaret, yatırım ve inovasyon gibi alanlarda fırsatları değerlendirip işbirliğini derinleştirme çağrısında bulundu.

Wang, Finlandiya hükümetinin, ekonomik ve ticari kısıtlayıcı önlemlerin uygulanmasında ihtiyatlı davranma, Çin'e karşı uzlaşmacı bir tutum sergileme, korumacılığa karşı ortaklaşa mücadele etme ve Çin-Finlandiya ve Çin-AB işbirliği için adil, açık, ayrımcı olmayan ve öngörülebilir bir politika ortamı oluşturma konularında AB'yi teşvik etmede olumlu rol oynamasını temenni ettiklerini belirtti.

Toplantıya Çin ve Finlandiya iş çevrelerinden 120'den fazla temsilci katıldı.

Çin Başbakanı Li Qiang'ın daveti üzerine Çin'e resmi ziyarette bulunmak üzere pazar günü Beijing'e gelen Orpo, ziyaretini çarşamba günü tamamlayacak. Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, yaptığı açıklamada Orpo'ya ziyareti sırasında makine, orman endüstrisi, inovasyon, temiz enerji ve gıda gibi Finlandiya'nın kilit önemdeki sektörlerinden 20'den fazla şirket yöneticisinin eşlik ettiğini kaydederek, bunun Finlandiya'nın ikili ekonomik ve ticari ilişkileri derinleştirme konusundaki güçlü kararlılığını tam olarak gösterdiğini vurgulamıştı.

Kaynak: Xinhua

