Çin ve Rusya'dan Stratejik Diyalog

02.02.2026 13:36
Wang Yi, Şoygu ile Beijing'de buluşarak iki ülkenin ilişkilerini güçlendirmeyi hedefledi.

BEİJİNG, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey diplomatı Wang Yi, Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile pazar günü Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü olan Wang, Şoygu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in öngördüğü üzere stratejik diyalog amacıyla Çin'e ziyarette bulunmasından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

2. Dünya Savası sonrasında kurulan uluslararası düzenin ve uluslararası ilişkileri düzenleyen normların olumsuz etkilere maruz kalmasıyla dünyanın giderek daha fazla değişim ve çalkantılardan geçtiğini kaydeden Wang, dünyanın güçlünün zayıfı ezdiği bir düzene kayma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Wang, önde gelen ülkeler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan Çin ve Rusya'nın, hakiki çok taraflılığı uygulaması, merkezinde BM'nin olduğu uluslararası sistemi koruması, eşit ve düzenli bir çok taraflı dünyayı ve evrensel olarak faydalı ve kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmeyi savunması ve daha eşit ve makul bir küresel yönetişim sisteminin inşası için çalışması gerektiğini ifade etti.

Çin ve Rusya'nın birbirlerinin en büyük komşuları ve yeni dönemde kapsamlı stratejik koordinasyon ortakları olduğunu kaydeden Wang, iki ülkenin ikili ilişkilere yönelik önemli konularda yakın iletişimi sürdürmesi, birbirlerinin temel çıkarlarını ilgilendiren konularda karşılıklı desteği artırması ve birbirlerinin ortak çıkarlarını koruması gerektiğini dile getirdi.

Wang, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı tam olarak hayata geçirmek, stratejik iletişimi artırmak, stratejik koordinasyonu derinleştirmek ve yeni yılda Çin-Rusya ilişkilerine yeni alanlar açmak üzere Rusya ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Şoygu ise içinde bulunduğumuz yılın Çin-Rusya İyi Komşuluk ve Dostane İşbirliği Antlaşması'nın imzalanmasının 25. yıldönümü olduğunu hatırlatarak, Rusya-Çin ilişkilerinin karşılıklı saygı, karşılıklı güven, eşitlik ve karşılıklı fayda ile ön plana çıktığını söyledi.

Yılın başlangıcından bu yana güvenlik gelişmelerle ilgili konuların sık sık yeniden alevlenmesiyle dünyanın karmaşık ve değişken gelişmelere tanıklık ettiğini kaydeden Şoygu, her zaman tek Çin ilkesini savunduklarını, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki istikrarı baltalamaya çalışan düşman güçlerin hareketlerini yakından izlediklerini ve Japonya'nın yeniden militarizasyonu hızlandırma girişimlerine kararlılıkla karşı çıktıklarını belirtti.

Şoygu, Rusya tarafının, Çin'le birbirlerini kararlılıkla desteklemeye devam etmeye, ikili işbirliğini artırmaya ve BM, Shanghai İşbirliği Örgütü ve BRICS gibi çok taraflı mekanizmalar çerçevesinde koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Şoygu iki tarafı Rusya-Çin ilişkilerinin üst düzey gelişme ivmesini ortaklaşa sürdürme, daha eşit ve makul bir çok kutuplu dünya inşa etmek üzere çalışma ve Avrasya kıtasında bölünmez bir güvenlik mimarisi oluşturma çağrısında bulundu.

Taraflar, ortak ilgi alanlarına giren uluslararası ve bölgesel meselelere ilişkin derinlemesine görüş alışverişinde de bulundu.

Kaynak: Xinhua

Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Rusya, Son Dakika

SON DAKİKA: Çin ve Rusya'dan Stratejik Diyalog
