Çin Yapay Zeka Şirketleri 2025\'te Sıralamada Yükseliyor

BEİJİNG, 21 Ocak (Xinhua) -- Yapay zeka çipi konusuna uzmanlaşan Çinli şirketler, 2025 yılında dikkat çekici performansları sergilerken, yedisi ülkenin en büyük 50 yapay zeka şirketinin sıralandığı listede ilk ona girmeyi başardı.

Pazartesi günü açıklanan Hurun Çin Yapay Zeka İlk 50 listesine göre ilk üçteki Cambricon, Moore Threads ve MetaX şirketleri yapay zeka çipi işiyle ilgilenirken, sıralamaya ilk kez giren 18 şirketin 10'u yapay zeka çipi sektöründe faaliyet gösteriyor.

Hurun Report şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı ve Baş Araştırmacısı olan Rupert Hoogewerf, yapay zeka çipi şirketinin bu başarıyı kısmen ABD'nin yüksek kaliteli yapay zeka çiplerine yönelik ihracat kısıtlamalarını artırması nedeniyle yakaladığını söyledi. Hoogewerf, söz konusu kısıtlamalar sonucunda Çin'in bilgi işlem gücünde kendi kendine yeterlilik hedefini hızlandırdığını ifade etti.

Rapora göre Çin'in yapay zeka alanındaki konumu 2025 yılında önemli ölçüde güçlendi. Üçüncü taraf bir platformdan alınan 100 trilyon token kullanım verisinin kaynak gösterildiği raporda, Çin açık kaynak modellerinin pazar payının 2024 yılı sonunda sadece yüzde 1,2 iken, o tarihten bu yana önemli ölçüde artarak zaman zaman yüzde 30'a yaklaştığı ortaya konuldu.

Listeye giren yapay zeka şirketlerinin genellikle 12 yıl önce kurulan genç şirketler olması dikkat çekti. 2023 yılında kurulan Moonshot AI, Baichuan AI ve StepFun, en genç şirketler olarak yapay zekayla içerik üretimine yönelik büyük modellere odaklanmış durumda.

Listede yapay zeka destekli ilaç keşfi, otonom sürüş teknolojisi ve kurumsal karar verme gibi yükselen yapay zeka uygulama alanlarında uzmanlaşmış şirketlerin de yer alması, Çin'de yapay zeka teknolojilerinin gerçek dünyada hızla benimsendiğini de gösteriyor.

Rapora göre listede yer alan yapay zeka şirketlerinin, Çin'deki tüketici elektroniği ve yeni enerjili araçlar gibi sektörlerin küresel rekabet gücünü artırmak için giderek daha fazla "kolaylaştırıcı" rol oynuyor.

Beijing 19 şirketle listenin başında yer alırken, onu 14 şirketle Shanghai ve 6 şirketle Shenzhen izliyor. Çin'deki birinci kademe kentlerin, sıralamadaki şirketlerin yüzde 80'inden fazlasına ev sahipliği yapması, ülkenin yapay zeka sektöründeki öbekleme haritasını gözler önüne seriyor.

Listede şirketler kurumsal değerlerine göre sıralanıyor. Borsada işlem gören şirketler için piyasa değerleri, 9 Ocak itibarıyla kapanış hisse senedi fiyatları temel alınarak hesaplanmış. Borsada işlem görmeyen şirketlerin piyasa değerleriyse aynı sektördeki benzer şirketler veya en son finansman turları referans alınarak belirlenmiş.

UBTECH gibi robotik şirketleri ve temel yapay zeka araştırmalarına odaklanan ByteDance ve DeepSeek gibi temel faaliyet alanı öncelikli olarak yapay zeka olmayan şirketler sıralamaya dahil edilmedi.