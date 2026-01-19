Çin Yeni İnternet Uydusunu Uzaya Gönderdi - Son Dakika
Çin Yeni İnternet Uydusunu Uzaya Gönderdi

19.01.2026 17:37
Çin, Hainan'dan fırlattığı Uzun Yürüyüş-12 roketiyle 19. internet uydu grubunu uzaya yerleştirdi.

WENCHANG, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan fırlatılan ve 19. alçak yörünge internet uydusu grubunu taşıyan Uzun Yürüyüş-12 taşıyıcı roketi, 19 Ocak 2026.

Çin, Uzun Yürüyüş-12 taşıyıcı roketiyle yeni bir internet uydu grubunu uzaya gönderdi.

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde yer alan Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan pazartesi günü yerel saatle 15: 48'de fırlatılan roket, 19. alçak yörünge internet uydu grubunu önceden belirlenmiş yörüngesine başarılı bir şekilde yerleştirdi. (Fotoğraf: Yang Guanyu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

