Çin Yeni Yıl Resepsiyonu

BEİJİNG, 6 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de Çin Dışişleri Bakanlığı'nın düzenlediği 2026 yeni yıl resepsiyonuna ev sahipliği yaptı.

Perşembe günü düzenlenen etkinliğe, çeşitli ülkelerin diplomatik temsilcileri, Çin'deki uluslararası kuruluş temsilcileri ve Çin hükümet kurumlarından yetkililer dahil olmak üzere yaklaşık 500 kişi katıldı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, resepsiyonda yaptığı konuşmada 2025 yılının Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun 80. yıldönümü olduğunu hatırlatarak, uluslararası ilişkilerdeki olumsuzluklara rağmen Çin'in geçen yıl boyunca diplomaside doğru çizgiye bağlı kaldığını söyledi.

Wang, uluslararası düzenin kritik bir dönüşüm sürecinden geçtiği bir dönemde dünyaya özellikle Çin'in önerdiği Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin yol gösterdiğini vurguladı.

Wang, dünya nasıl bir dönüşümden geçerse geçsin uluslararası eşitlik ve adaleti koruma konusundaki tutumlarının değişmediğini ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme kararlılıklarının asla sarsılmadığını belirtti.

Yeni yıla girerken dünyanın giderek daha değişken ve istikrarsız bir hal aldığına ve barış ve kalkınmanın ciddi zorluklarla karşı karşıya bulunduğuna dikkat çeken Wang, insanlığın geleceğini ve tüm insanların refahını gözeterek küresel çapta ilerleme sağlamak için daha parlak bir gelecek inşa etmek üzere tüm taraflarla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Wang, barışın ve hukukun üstünlüğünün korunması, açıklık ve kalkınmanın teşvik edilmesi, kriz ve zorlukların aşılması ve anlayış ve dostluğun derinleştirilmesi yönünde çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.