Çin Yeni Yıl Resepsiyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin Yeni Yıl Resepsiyonu

Çin Yeni Yıl Resepsiyonu
06.02.2026 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Wang Yi, 2026 için düzenlenen resepsiyonda uluslararası işbirliğine vurgu yaptı.

BEİJİNG, 6 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de Çin Dışişleri Bakanlığı'nın düzenlediği 2026 yeni yıl resepsiyonuna ev sahipliği yaptı.

Perşembe günü düzenlenen etkinliğe, çeşitli ülkelerin diplomatik temsilcileri, Çin'deki uluslararası kuruluş temsilcileri ve Çin hükümet kurumlarından yetkililer dahil olmak üzere yaklaşık 500 kişi katıldı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, resepsiyonda yaptığı konuşmada 2025 yılının Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun 80. yıldönümü olduğunu hatırlatarak, uluslararası ilişkilerdeki olumsuzluklara rağmen Çin'in geçen yıl boyunca diplomaside doğru çizgiye bağlı kaldığını söyledi.

Wang, uluslararası düzenin kritik bir dönüşüm sürecinden geçtiği bir dönemde dünyaya özellikle Çin'in önerdiği Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin yol gösterdiğini vurguladı.

Wang, dünya nasıl bir dönüşümden geçerse geçsin uluslararası eşitlik ve adaleti koruma konusundaki tutumlarının değişmediğini ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme kararlılıklarının asla sarsılmadığını belirtti.

Yeni yıla girerken dünyanın giderek daha değişken ve istikrarsız bir hal aldığına ve barış ve kalkınmanın ciddi zorluklarla karşı karşıya bulunduğuna dikkat çeken Wang, insanlığın geleceğini ve tüm insanların refahını gözeterek küresel çapta ilerleme sağlamak için daha parlak bir gelecek inşa etmek üzere tüm taraflarla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Wang, barışın ve hukukun üstünlüğünün korunması, açıklık ve kalkınmanın teşvik edilmesi, kriz ve zorlukların aşılması ve anlayış ve dostluğun derinleştirilmesi yönünde çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Etkinlikler, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Yeni Yıl Resepsiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da duygulandıran buluşma Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi Hatay'da duygulandıran buluşma! Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi
Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti Sebebi akılalmaz Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti! Sebebi akılalmaz
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan “Epstein“ yorumu: Bu bir insanlık meselesi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "Epstein" yorumu: Bu bir insanlık meselesi
Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama
Yonca Evcimik’in Tarkan’la ilgili sözleri kavga çıkaracak Yonca Evcimik'in Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı

16:06
Eski kocasının sözleri Müge Anlı’yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
Eski kocasının sözleri Müge Anlı'yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
16:05
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu İddianamedeki ifadeler dikkat çekti
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu! İddianamedeki ifadeler dikkat çekti
15:50
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi Babasının feryatları yürekleri dağladı
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı
15:39
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
15:00
Kızılay’ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı Kurum hemen harekete geçti
Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı! Kurum hemen harekete geçti
14:26
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 16:27:52. #7.11#
SON DAKİKA: Çin Yeni Yıl Resepsiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.