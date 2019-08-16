Son Dakika Haberleri: Cinayet şüphelisi, 20 ay sonra yakalandı
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Cinayet şüphelisi, 20 ay sonra yakalandı

40 dakika önce

İZMİR'de, aralarında husumet bulunan Sinan Soydoğan'ı (32), parkta otururken tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle aranan Cihan E., olaydan 20 ay sonra yakalanarak tutuklandı.

Cinayet şüphelisi, 20 ay sonra yakalandı, System.String[]
İZMİR'de, aralarında husumet bulunan Sinan Soydoğan'ı (32), parkta otururken tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle aranan Cihan E., olaydan 20 ay sonra yakalanarak tutuklandı.
Olay, 24 Kasım 2017 tarihinde, Örnekköy Mahallesi Yeni Girne Pazaryeri yakınlarındaki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, Cihan E., parkta tek başına oturan ve aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen Sinan Soydoğan'ın yanına geldi. İkilinin arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce, Cihan E., belinden tabancasını çıkarıp ateş etti. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Sinan Soydoğan kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Soydoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından kaçan Cihan E. ise kayıplara karıştı.
SAKLANDIĞI ÇİFTLİK EVİNDE YAKALANDI
İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi Cihan E.'nin Bergama ilçesinde bir çiftlik evinde saklandığını belirledi. Bugün söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, Cihan E.'yi olaydan yaklaşık 20 ay sonra yakalayarak, gözaltına aldı. Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Cihan E., buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:11 Kaynak: DHA
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