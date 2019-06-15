Son Dakika Haberleri: Cinayet şüphelisi 5 şahıs tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Cinayet şüphelisi 5 şahıs tutuklandı

4 saat önce

Eskişehir'de sokak ortasında bir otomobile ateş açarak 1 kişinin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet şüphelisi 5 şahıs tutuklandı, System.String[]
Eskişehir'de sokak ortasında bir otomobile ateş açarak 1 kişinin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Büyükdere Mahallesi Özel Sokak üzerinde bir araca ateş açılması sonucu Murat İlkay Özcan'a (26) başından, N.B. (32) ise cam kırıkları nedeniyle çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi'ne kaldırılan Murat İlkay Özcan 1 gün sonra hayatını kaybetmişti. Cinayet Büro Amirliğince yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan Ahmet Mete D. (21), İsa A. (21), Ömer A. (19), Kürşat Ö. (19) ve Gökhan U. (24) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Büşra E. (20) isimli şahıs ise serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 08:12 Kaynak: İHA
Eskişehir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eskişehir'de otomobilde infaza 6 gözaltı! Yaşlı kadını evinde döverek öldüren 3 kişi tutuklandı Otobüste cinsel içerikli video izleyip kadın yolcuyu taciz etti! Düğün hazırlıkları yapan genç çifti ölüm ayırdı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 00:20:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cinayet şüphelisi 5 şahıs tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]