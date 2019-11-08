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Son Dakika 3. Sayfa Cinayet şüphelisi bir kişi daha tutuklandı

Cinayet şüphelisi bir kişi daha tutuklandı

8 saat önce

Kastamonu Hanönü'nde yaşanan cinayetin ardından serbest bırakılan kişi, Cumhuriyet Savcısının itirazı sonrasında tutuklandı.

Cinayet şüphelisi bir kişi daha tutuklandı, System.String[]

Kastamonu Hanönü'nde yaşanan cinayetin ardından serbest bırakılan kişi, Cumhuriyet Savcısının itirazı sonrasında tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçe merkezinde 31 Ekim'de iki grup arasında çıkan tartışma sonrasında Hanönü Kamyoncular Derneği Başkanı Hüseyin Çorbacı ile Gelinbükü Mahalle Muhtarı Mehmet Özcan hayatını kaybetmişti.


Yaşanan olay sonrasında gözaltına alınan Hüseyin E. ile Halil E. ve Gökhan E, Taşköprü Adliyesine sevk edilmişti. Çıkarıldıkları adli makamlarca Halil E, tutuklanarak cezaevine gönderilirken Hüseyin E. ve Gökhan E, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısının itirazı üzerine Hüseyin E. tekrar tutuklanarak cezaevine konuldu. - KASTAMONU

Kastamonu, Hanönü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:51 Kaynak: İHA
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