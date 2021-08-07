BABA İLE OĞLUNU ÖLDÜREN KATİL ZANLISI TUTUKLANDI - Son Dakika

NİĞDE'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle mezarlıkta tartıştığı Yavuz Baykal (63) ile oğlu Ümit Baykal'ı (21) tabancayla öldüren zanlı Mahsur Ünlü (57) tutuklandı.

Olay, Bor ilçesine bağlı Kızılca Köyü Mahallesi'ndeki mezarlıkta dün meydana geldi. Mansur Ünlü ile Yavuz Baykal arasında bir süre önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet oluştu. Mansur Ünlü, aralarındaki anlaşmazlığı konuşmak üzere akşam saatlerinde Yavuz Baykal ve oğlu Ümit Baykal ile köyün mezarlığında buluştu. Görüşme sırasında taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşünce Ünlü, yanında getirdiği tabancayla husumetlilerine ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Yavuz Baykal ile Ümit Baykal kanlar içinde yere yığılırken, Ünlü ise olay yerinden kaçtı. Hastane götürülen baba ile oğlu kurtarılamadı.

Gözaltına alınan katil zanlısı Mahsur Ünlü ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

ÖLDÜRÜLDÜKLERİ MEZARDA TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatlarını kaybeden Yavuz Baykal ile oğlu Ümit Baykal Köyde kılınan cenaze namazının ardından hayatlarını kaybettikleri mezarlıkta toprağa verildi.