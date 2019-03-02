Son Dakika Haberleri: Cinayet Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi

Cinayet Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi

1 saat önce

Eskişehir'de, bir şahsı otomobili içinde kafasından silahla vurularak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cinayet Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
Eskişehir'de, bir şahsı otomobili içinde kafasından silahla vurularak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde Uluönder Mahallesi Erzurum Kongresi Caddesi üzerinde A.K. (32) isimli şahıs, 26 FH 527 plakalı otomobilin şöfor koltuğunda oturan Zafer G.'ye (37) silahla ateş etti. Baş bölgesine bir el ateş eden şüpheli, daha sonra olay yerinden başka bir araçla kaçtı. Ardından olay yerine intikal eden polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak kaçan şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. A.K.'nin kaçış güzergahını çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu şüphelinin Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı bir köyde saklandığı tespit edildi. Daha sonra polis ve jandarma ekipleri A.K.'nin bulunduğu adrese giderek olayda kullandığı 1 adet 7,65 milimetre çaplı tabanca ile birlikte şahsı yakaladı.

Öte yandan cinayet şüphelisi emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:06 Kaynak: İHA

Erzurum Kongresi, Eskişehir, 3. Sayfa
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