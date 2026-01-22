Çine\'de Trafik Kazası: 10 Yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
B.U'nun (45) kullandığı 09 AL 212 plakalı otomobil, Aydın-Çine kara yolu Yağcılar Mahallesi'nde N.D. (28) yönetimindeki 48 N 4834 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu 10 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
