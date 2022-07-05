Çinli Gökbilimciler, Lityum Açısından Süper Zengin 9 Evrim Geçirmemiş Yıldız Tespit Etti

BEİJİNG, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in en büyük optik teleskopunu kullanan gökbilimciler, evren bilimini yıldızların yapısı ve evrimine bağlayan önemli bir kimyasal element olan lityum açısından zengin, rekor sayıda evrim geçirmemiş yıldız keşfetti. Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Ulusal Astronomi Gözlemevi'nden araştırmacıların önderliğinde bir ekip, Büyük Gökyüzü Alanı Çok Nesneli Fiber Spektroskopik Teleskop'un (LAMOST) yardımıyla, daha önceden bilinenin iki katından fazla ve lityum bakımından zengin dokuz yeni evrim geçirmemiş yıldız keşfetti. Bu araştırma The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayınlandı.

Makalede, yeni keşfedilen yıldızların alışılmadık biçimde yüksek seviyelerde lityum bolluğu sunduğunu söyleyen araştırmacılar, bunun da onların bir lityum zenginleştirme geçmişi yaşamış olmaları gerektiği anlamına geldiğini öne sürdüler. Araştırmaya göre, dokuz yıldızın lityum içeriği, güneşin lityum içeriğinden yaklaşık üç kat daha fazla. Yıldızlardan yedisinin hızlı rotatörler olduğu göz önüne alındığında gökbilimciler, yıldızların lityum artışına ana katkının, yıldızın çevresindeki maddenin büyümesi olabileceğini varsayıyor. Evrimleşmemiş yıldızlardaki lityum zenginleştirme mekanizmaları geniş çapta tartışılsa da, belirsizliğini koruyor. Araştırmacılar Salı günü yaptıkları açıklamada, bu sınıftaki dokuz yeni yıldızın tespitinin bu alanda bir atılım olabileceğini belirtti.

LAMOST, gök cisimlerinin kimyasal bileşimini, yoğunluğunu, atmosferini ve manyetizmini incelemelerinde gökblimcilere yardımcı olan yüksek kaliteli spektrumların ve verilerin toplanması için 2008 yılında faaliyete geçti. Teleskop, bilim insanlarının en ağır yıldızsal kara deliği ve lityum açısından en zengin dev yıldızı keşfetmelerine yardımcı oldu. Bu keşifleri doğrulamak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Araştırmacılar, LAMOST tarafından yapılan gökyüzü araştırmalarının, lityum açısından süper zengin evrimleşmemiş yıldızlara dair daha fazla bulgu sağlayacağını kaydetti.