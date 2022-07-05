Çinli Gökbilimciler, Lityum Açısından Süper Zengin 9 Evrim Geçirmemiş Yıldız Tespit Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Çinli Gökbilimciler, Lityum Açısından Süper Zengin 9 Evrim Geçirmemiş Yıldız Tespit Etti

05.07.2022 15:50
Çinli Gökbilimciler, Lityum Açısından Süper Zengin 9 Evrim Geçirmemiş Yıldız Tespit Etti

BEİJİNG, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in en büyük optik teleskopunu kullanan gökbilimciler, evren bilimini yıldızların yapısı ve evrimine bağlayan önemli bir kimyasal element olan lityum açısından zengin, rekor sayıda evrim geçirmemiş yıldız keşfetti.

BEİJİNG, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in en büyük optik teleskopunu kullanan gökbilimciler, evren bilimini yıldızların yapısı ve evrimine bağlayan önemli bir kimyasal element olan lityum açısından zengin, rekor sayıda evrim geçirmemiş yıldız keşfetti. Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Ulusal Astronomi Gözlemevi'nden araştırmacıların önderliğinde bir ekip, Büyük Gökyüzü Alanı Çok Nesneli Fiber Spektroskopik Teleskop'un (LAMOST) yardımıyla, daha önceden bilinenin iki katından fazla ve lityum bakımından zengin dokuz yeni evrim geçirmemiş yıldız keşfetti. Bu araştırma The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayınlandı.

Makalede, yeni keşfedilen yıldızların alışılmadık biçimde yüksek seviyelerde lityum bolluğu sunduğunu söyleyen araştırmacılar, bunun da onların bir lityum zenginleştirme geçmişi yaşamış olmaları gerektiği anlamına geldiğini öne sürdüler. Araştırmaya göre, dokuz yıldızın lityum içeriği, güneşin lityum içeriğinden yaklaşık üç kat daha fazla. Yıldızlardan yedisinin hızlı rotatörler olduğu göz önüne alındığında gökbilimciler, yıldızların lityum artışına ana katkının, yıldızın çevresindeki maddenin büyümesi olabileceğini varsayıyor. Evrimleşmemiş yıldızlardaki lityum zenginleştirme mekanizmaları geniş çapta tartışılsa da, belirsizliğini koruyor. Araştırmacılar Salı günü yaptıkları açıklamada, bu sınıftaki dokuz yeni yıldızın tespitinin bu alanda bir atılım olabileceğini belirtti.

LAMOST, gök cisimlerinin kimyasal bileşimini, yoğunluğunu, atmosferini ve manyetizmini incelemelerinde gökblimcilere yardımcı olan yüksek kaliteli spektrumların ve verilerin toplanması için 2008 yılında faaliyete geçti. Teleskop, bilim insanlarının en ağır yıldızsal kara deliği ve lityum açısından en zengin dev yıldızı keşfetmelerine yardımcı oldu. Bu keşifleri doğrulamak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Araştırmacılar, LAMOST tarafından yapılan gökyüzü araştırmalarının, lityum açısından süper zengin evrimleşmemiş yıldızlara dair daha fazla bulgu sağlayacağını kaydetti.

YORUMLAR
500
Çin, Nasa Yetkilisinin Uzay Programı Hakkındaki Sözlerine Karşı Çıktı Çin, Nasa Yetkilisinin Uzay Programı Hakkındaki Sözlerine Karşı Çıktı Xiaomi 12S Ultra ve daha fazlası tanıtıldı! Xiaomi 12S Ultra ve daha fazlası tanıtıldı!
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Gökbilimciler, Lityum Açısından Süper Zengin 9 Evrim Geçirmemiş Yıldız Tespit Etti - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
15:59 Elektrikli otomobillere ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte indirim sonrası yeni fiyatlar
15:57 Sarıyer Belediyesi çalışanları maaşlarına zam yapılması talebiyle belediye önünde grev başlattı: İsteğimiz enflasyonun yarısı kadar zamdır
15:53 Tutukluluk kararı verilen Kadir Şeker'e son sözleri soruldu! Mahkeme salonu dikkat kesildi
15:50 Köpekbalığı saldırısında parçalara ayrılan kadının ölümünde cankurtaran ihmali olduğu ortaya çıktı
15:48 2 gündür kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki gencin cansız bedeni çocuklar tarafından bulundu
15:28 Kadir Şeker'den kötü haber! Cezasında indirime giden mahkeme, tutukluluğuna yine devam kararı verdi
15:27 İkinci çocuğunu bekleyen Amine Gülşe'den Kapadokya'da karnı burnunda poz
15:21 Fransız sporcu Erzincan'da 600 metreden yarasa gibi uçtu! 200 kilometre hızla 1500 metre havada süzüldü
15:15 Paris sokaklarında lateks büstiyerle gezdi! Kıyafetin bir de göğüs kısmını görün
15:05 İbn-i Sina'nın buluşu halen şifa dağıtıyor! İşte kavun kabuğunun birbirinden etkili faydaları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 16:08:03. #1.13#
SON DAKİKA: Çinli Gökbilimciler, Lityum Açısından Süper Zengin 9 Evrim Geçirmemiş Yıldız Tespit Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement