Cinnet geçiren adam, eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etmişti! Kızının biyolojik babası olduğunu programında öğrenmiş - Son Dakika
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Cinnet geçiren adam, eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etmişti! Kızının biyolojik babası olduğunu programında öğrenmiş

24.06.2022 00:18

Zonguldak'ta cinnet geçirerek dini nikahlı eşini ve 3 yaşındaki çocuğunu av tüfeğiyle öldürülen adam daha sonra intihar etmişti. Adamın kızının biyolojik babası olduğunu katıldığı bir televizyon programında DNA testiyle öğrendiği ortaya çıktı.

Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde dün akşam saatlerinde, iki katlı müstakil evin giriş katında kan donduran olay yaşandı. İddialara göre, uzaklaştırması bulunan Seyfullah Uslu (41), dini nikahlı eşi Yasemin Öztürk'ün yanına gitti. Yaşanan tartışma sonrası cinnet geçiren Seyfullah Uslu, eşini ve 3 yaşındaki kızları Nazlı'yı av tüfeğiyle vurdu ardından da intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Cenazeleri kimlik tespitinden sonra Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Seyfullah Uslu, Nazlı Öztürk ve Yasemin Öztürk'ün otopsileri yapıldı. Seyfullah Uslu, ikindi namazını müteakiben köyünde toprağa verildi. Kızını kendi soyadıyla nüfusa kaydettiği öğrenilen Yasemin Öztürk'ün cenazesi ise kızıyla yan yana toprağa verildi. Akşam namazını müteakiben kılınan cenaze namazında Yasemin Öztürk'ün yakınları gözyaşı döktü. Evinin önüne getirilen cenazeler için helallik alındı. Sırayla kılınan cenaze namazlarının ardından anne ve kızının cenazeleri son yolculuğuna uğurlandı.

Son dakika: Eşi tarafından öldürülen kadın ve 3 yaşındaki çocuğu yan yana defnedildi

KIZININ BABASI OLDUĞU TELEVİZYON PROGRAMINDA ÖĞRENMİŞ

Resmi nikahlı eşinden ayrıldıktan sonra Seyfullah Uslu ile dini nikah ile yaşamaya başlayan Yasemin Öztürk'ün, olayda öldürülen kızı Nazlı Erva Öztürk'ün babalık tartışmaları yüzünden bir televizyon programına katıldığı öğrenildi. O tarihte 25 günlük olan Nazlı bebeğe DNA testi yapıldı ve Seyfullah Uslu'nun, bebeğin biyolojik babası olduğunu canlı yayında öğrendiği ortaya çıktı.

Son dakika: Eşi tarafından öldürülen kadın ve 3 yaşındaki çocuğu yan yana defnedildi
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Zonguldak'ta korkunç olay! Dini nikahlı eşini ve 3 yaşındaki kızını katledip intihar etti Zonguldak'ta korkunç olay! Dini nikahlı eşini ve 3 yaşındaki kızını katledip intihar etti
Kaynak: İHA

Yasemin Öztürk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cinnet geçiren adam, eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etmişti! Kızının biyolojik babası olduğunu programında öğrenmiş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cinnet geçiren adam, eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etmişti! Kızının biyolojik babası olduğunu programında öğrenmiş - Son Dakika
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