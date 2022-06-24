Cinnet geçiren adam, eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etmişti! Kızının biyolojik babası olduğunu programında öğrenmiş

Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde dün akşam saatlerinde, iki katlı müstakil evin giriş katında kan donduran olay yaşandı. İddialara göre, uzaklaştırması bulunan Seyfullah Uslu (41), dini nikahlı eşi Yasemin Öztürk'ün yanına gitti. Yaşanan tartışma sonrası cinnet geçiren Seyfullah Uslu, eşini ve 3 yaşındaki kızları Nazlı'yı av tüfeğiyle vurdu ardından da intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Cenazeleri kimlik tespitinden sonra Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Seyfullah Uslu, Nazlı Öztürk ve Yasemin Öztürk'ün otopsileri yapıldı. Seyfullah Uslu, ikindi namazını müteakiben köyünde toprağa verildi. Kızını kendi soyadıyla nüfusa kaydettiği öğrenilen Yasemin Öztürk'ün cenazesi ise kızıyla yan yana toprağa verildi. Akşam namazını müteakiben kılınan cenaze namazında Yasemin Öztürk'ün yakınları gözyaşı döktü. Evinin önüne getirilen cenazeler için helallik alındı. Sırayla kılınan cenaze namazlarının ardından anne ve kızının cenazeleri son yolculuğuna uğurlandı.

KIZININ BABASI OLDUĞU TELEVİZYON PROGRAMINDA ÖĞRENMİŞ

Resmi nikahlı eşinden ayrıldıktan sonra Seyfullah Uslu ile dini nikah ile yaşamaya başlayan Yasemin Öztürk'ün, olayda öldürülen kızı Nazlı Erva Öztürk'ün babalık tartışmaları yüzünden bir televizyon programına katıldığı öğrenildi. O tarihte 25 günlük olan Nazlı bebeğe DNA testi yapıldı ve Seyfullah Uslu'nun, bebeğin biyolojik babası olduğunu canlı yayında öğrendiği ortaya çıktı.