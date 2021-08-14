Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde meydana gelen olayda cinnet getirdiği ileri sürülen bir kişi pompalı tüfek ile evdeki eşi ve kızını öldürüp aynı tüfeği başına dayayıp intihar etti. Baba ve kızı olay yerinde can verirken ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan anne de tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinde geniş çaplı araştırma başlatan polis olayla ilgili tahkikat başlattı. Olay yerine Cumhuriyet savcısının gelmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Cinnet getiren baba dehşet saçtı! Eşi ve kız çocuğunu pompalı tüfekle öldürüp intihar etti - Son Dakika